Avrupa'nın yenilgisiz tek takımı Trabzonspor!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK'yi sahasında 3-0 yenerek namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 26 sezonun en başarılı dönemini yaşıyor.

Ligde 13 haftada 10 galibiyet, 3 beraberlik ile 33 puan toplayan bordo-mavililer, 1995-96 sezonunun 13. haftasında elde ettiği 35 puanın ardından en iyi performansı gösterdi.

Karadeniz ekibi, diğer sezonlar içerisinde en fazla puanı 2010-2011 sezonunda 30 puan ile elde etmiş, en az puanları ise 2005-2006, 2006-2007 ve 2007-2008 sezonlarında 16 puanla yaşamıştı.

Avcı ile durdurulamıyor

Trabzonspor, 10 Kasım 2020 tarihinde göreve getirilen Abdullah Avcı ile geçen sezonun 9. haftasından itibaren 45 lig maçına çıktı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 28 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyet elde ederek, başarılı bir grafik ortaya koydu.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 2,17 gibi yüksek bir ortalama elde etti.

Geçen sezonki maçlar

Geçen sezon ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran bordo-mavililer, geçici olarak takımın başına getirdiği futbolcu izleme komitesi başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı 1 maçta da berabere kaldı.

Trabzonspor, ilk 8 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 17. sırada yer aldı.

Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik elde etti.

Trabzonspor, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirdi.

Avrupa'da tek yenilgisiz takım

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de namağlup liderlik koltuğunda yer alırken, Avrupa’da da adından söz ettiriyor. Karadeniz ekibi, Napoli’nin Inter’e 3-2 yenilmesinin ardından Avrupa’nın dev ligleri arasında yoluna namağlup devam eden tek takım oldu. Bordo-mavililer, Avrupa’nın 5 önemli ligi, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1 ve İtalya Seri A’ya bakıldığında yenilmeyen tek takım oldu.

Ligde 260 gündür kaybetmiyor

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor 260 gündür mağlubiyet yüzü görmedi.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 25 maçta yenilmedi.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

Deplasmanda yenilgisi yok

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı.

Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 23 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.