Ekim 2008 New York Borsası açısından son 20 yılın en kötü ayı olarak tarihe geçti. Son bir hafta içinde kaydedilen değer artışına rağmen, Ekim ayında Dow Jones Endeksi yüzde 14,1; Nasdaq Endeksi yüzde 17,4; Standard and Poors (S&P) 500 Endeksi yüzde 16,9 oranında değer kaybetti.



S&P 500 endeksi puan bazında tarihinin en büyük düşüşünü gördü. Son bir hafta içinde yüzde 9,5 oranında değer kazanarak yatırımcıları kısmen rahatlatsa da endeks Ekim ayında rekor düşüş gördü. S&P 500 Endeksi, en son Ekim 1987 yılında yüzde 21,76 oranında değer kaybetmişti.



Ekim ayında yüzde 14,1 oranında değer kaybeden Dow Jones Endeksi, tarihinin en çalkantılı ayını geride bıraktı. Ekim ayını düşüşle kapatan Dow Jones Endeksi'nde günlük rekor artışlar da kaydedildi.



Ekim ayının son haftasındaki artış, yatırımcıların ekonomik yavaşlamayı fiyatlandırması sayesinde kaydedildi. Ancak durgunluk beklentisi nedeniyle borsalardaki dalgalanmanın sürmesi bekleniyor.



Önümüzdeki hafta ABD’de Ekim ayı istihdam verileriyle imalat ve hizmet sektörü raporları açıklanacak



