Son 20 yılın en iyisi Ghezzal

Beşiktaş'ın Erzurumspor'u 4-2 yendiği mücadelede Oğuzhan'ın attığı golün pasını veren Ghezzal, böylece 14 asiste ulaşarak Quaresma’yı (13) geride bıraktı ve son 20 yılda Beşiktaş’ta en fazla asist yapan isim oldu.

Çıktığı son 5 lig maçında da skora katkı sağlayan Cezayirli yıldız, Erzurum deplasmanında çok iyi bir performans gösterdi. Oğuzhan’ın golünde pası veren ve bu sezonki 14. asistine ulaşan Ghezzal, Ricardo Quaresma’yı (13) geçerek son 20 yılda Beşiktaş’ta en fazla asist yapan isim oldu.

Ligin aynı zamanda asist kralı konumundaki Ghezzal, 66. dakikada ise mükemmel bir gole imza attı. Cenk’in pası sonrası rakiplerinden güzel sıyrılan Ghezzal, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla ağları havalandırdı. Yıldız kanat oyuncusu, aynı zamanda Beşiktaş’ın efsane isimlerinden Markus Münch’ü de yakaladı. Alman futbolcu 2000-2001 sezonunda ligde 14 asist yapmıştı.