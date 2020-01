Son 20 ayda 427 maden işçisi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin emek-meslek örgütlerinden gelen bilgiler ile işçiler ve işçi yakınlarının bildirimleri ışığında 2014 yılında 14 Ağustos itibarıyla en az 334 maden işçisi yaşamını yitirdi. Son 20 ay gözönüne alındığında, 427 maden işçisi can verdi.



www.guvenlicalisma.org'un verilerine göre, zehirlenme ve boğulma nedeniyle 309 işçi; göçük-ezilme nedeniyle 66 işçi; patlama-yanma nedeniyle 16 işçi; diğer nedenlerden dolayı (kalp krizi, yıldırım düşmesi) 10 işçi; nesne çarpması-düşmesinden 8 işçi; servis kazaları nedeniyle 8 işçi; düşme nedeniyle 5 işçi; elektrik çarpması nedeniyle 3 işçi; kopma-kesilmeden ötürü de 2 işçi can verdi.



Öte yandan madencilik işkolunda son 20 ayda 1 çocuk işçi can verdi. 25 Ağustos 2013’te Kayseri Yahyalı’da 16 yaşındaki maden işçisi Ferhat İridağ kamyona yükleme yaparken ezilerek can verdi.

Son 20 ay gözönüne alındığında emekli/emeklilik çağında çalışan 19 işçi hayatını kaybetti.

Maden kazalarında ölenlerden 3'ü ise göçmen işçi. 2 Nisan 2013’te Şanlıurfa’da 27 yaşındaki kaçak çalışan Suriyeli Şefik Süleyman ezilerek; 11 Haziran 2013’te Bartın Amasra’da 33 yaşındaki Çinli işçi Tang Xiao Dong galeri açarken göçük altında kalarak ve 19 Kasım 2013’te 46 yaşındaki Çinli Qighu Li iş makinesinin altında ezilerek can verdi.

Ölümlerin çoğu özel maden ocaklarında

Madencilik işkolunda son 20 ayda 15 kamu madeni işçisi, 412 özel maden işçisi hayatını kaybetti.



309 ölüm Manisa’da; 29 ölüm Zonguldak’ta; 10 ölüm Şırnak’ta; 5 ölüm Muğla’da; 4’er ölüm Bartın, Burdur, Kahramanmaraş, Karaman ve Kütahya’da; 3’er ölüm Ankara, Aydın, Balıkesir, Denizli, Elazığ, İstanbul, Kayseri ve Niğde’de; 2’şer ölüm Adıyaman, Bilecik, Bursa, Edirne, Erzurum, İzmir, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Sivas ve Şanlıurfa’da; 1’er ölüm ise Adana, Çanakkale, Çorum, Kırklareli, Malatya, Ordu, Sakarya ve Tekirdağ’da yaşandı.