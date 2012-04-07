Son 2 yılda 7 bin 043 üniversiteli hakkında soruşturma açıldı!

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, 2010 ve 2011’de toplam “7 bin 43 üniversite öğrencisi hakkında soruşturma açıldığını”, bu öğrencilerden 4 bin 602’sinin okuldan uzaklaştırıldığını, 55’inin ise atıldığını açıkladı.

İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel, Başbakan Tayyip Erdoğan’a “son 2 yıl içinde üniversite öğrencilerine YÖK’ün ve rektörlüklerin uygulamalarını, hükümetin eğitim politiklarını protesto etmek, harç, ulaşım, yurt, kantin, yemekhane fiyatlarını protesto etmek, öğrencileri eyleme ya da etkinliğe katılmak üzere galeyana getirmek, okula soda getirmek, okula simit, poğaça, ekmek ile girmek, anadilde eğitim haklarını savunmak, ıslık çalmak, halay çekmek, toplu şekilde müzik dinlemek, puşi takmak, Evrensel gazetesi dağıtmak, duyuru ve tanıtım amacıyla okul içerisinde masa açmak, afiş asmak, bildiri dağıtmak, toplantı, eylem, müzik dinletisi, panel, film gösterimi, kitap okuma etkinliği düzenlemek gibi gerekçelerle kaç soruşturma açıldığını” sordu. Tüzel, soruşturmalar sonucunda öğrencilerin aldığı cezaların da bilgisini istedi.

Bakan Dinçer, soru önergesine YÖK verilerine dayanarak verdiği yanıtta, “2010 ve 2011 yıllarında toplam 7 bin 43 öğrenciye soruşturma açıldığını” belirtti. Dinçer, açılan soruşturmalar sonucunda “iki yılda 1477 öğrencinin uyarı, 897 öğrencinin kınama, 4 bin 602 öğrencinin okuldan uzaklaştırma, 55 öğrencinin ise okuldan atılma cezası aldığını” kaydetti.



‘Yargıdan önce üniversite cezası’



CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise üniversitelerdeki soruşturmaları “12 Eylül’den daha karanlık bir tablo” olarak nitelendirdi.

Ağbaba, öğrencileri yargıdan önce üniversitelerin cezalandırdığını belirterek, “Rektörler kendilerini mahkeme yerine koyuyor. 12 Eylül’de askerler vardı, şimdi rektörler, dekanlar, üniversite öğretim görevlileri, Milli Eğitim Bakanlığı var. Yaşananlar 12 Eylül’den beterdir, üniversite faşizmidir” dedi. Öte yandan Türkiye’de 500’den fazla üniversite öğrencisinin de “sudan bahanelerle” tutuklu bulunduğunu dile getiren Ağbaba, “Rusça tercümanı olduğu için ya da gazetecilik yaptığı için tutuklu olan öğrencilerimiz var” diye konuştu.