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Spor

Son 2 maçta kadroya alınmayan Emre Mor için psikolog görevlendirildi!

Genç futbolcu, hal ve davranışlarından dolayı sıkıntılı günler geçiriyor

03 Nisan 2018 19:09

Danimarka asıllı Türk futbolcu Emre Mor'a Celta Vigo teknik direktörü Juan Carlos Unzue'nin isteğiyle terapi uygulanıyor.

Unzue, Milli futbolcuyu söylediklerini yapmadığı gerekçesiyle kadro dışı bırakmıştı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Unzue, Emre Mor'un takıma uyum problemi yaşaması ve sorunlu hal ve davranışlarını düzeltmesi için takım psikoloğu Joaquin Valdes'i görevlendirdi. 20 yaşındaki genç futbolcu Borussia Dortmund'dayken de tavırları nedeniyle sıkıntı yaşamıştı.

Son 2 maçta kadroya alınmadı

İspanya La Liga’da Celta Vigo forması giyen Emre Mor, takımının son iki maçında kadroya dahil edilmedi. İspanyol basını ise Emre Mor ile teknik direktör Juan Carlos Unzue arasında problem olduğunu iddia etti.

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre; Juan Carlos Unzue, sezon başında 13 milyon Euro’ya transfer edilen ve kulüp tarihinin en pahalı 2. transferi olan Emre Mor’un performansından hiç mutlu değil. Futbolcunun yeteri kadar iyi oynamadığını düşünen Unzue, son iki maçın kadrosuna genç yıldızı ‘teknik kararlar’ nedeniyle almadı.

Bonservis değeri düştü

Şubat ayında Celta Vigo’nun en iyi futbolcusu seçilen Emre Mor, ardından takıma girmekte zorluk çekmişti. İspanyol medyası da Milli futbolcunun değerinin sezon başına göre oldukça düştüğünü ve Celta’nın transferden ciddi zarar ettiğini belirtti. 13 milyon Euro’ya transfer edilen Emre’nin güncel değerinin 5 milyon Euro’ya kadar düştüğü kaydedildi.

Emre Mor, bu sezon Celta Vigo formasıyla La Liga’da 19 maça çıkarken bu maçların sadece 4’ünde ilk 11’de sahaya çıktı, 1 gol ve 2 asist kaydetti.

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