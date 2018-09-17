Son 2 ayda iflas eden esnaf sayısı yüzde 50 arttı

Geçen yıl temmuz ve ağustos aylarında 12 bin 530 esnaf kapanırken bu yıl aynı dönemde kepenk indiren esnaf sayısı yüzde 50 artışla 19 bine dayandı.

Döviz kurlarında yaşanan sert yükseliş ve ülke ekonomisinin kötü seyrinin etkisi, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde de kendisini gösteriyor. Son 2 ayda iflas eden esnaf sayısının yüzde 50 artarken 2018'in ilk 7 ayında 32.4 milyar lira KOBi kredisi takibe düştü.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, geçen yılın 8 ayında 64 bin 305 esnaf kepenkleri indirirken, bu yılın 8 ayında ise kepenk indiren esnaf sayısı yüzde 12 artışla 72 bin oldu. Geçen yıl temmuz ve ağustos aylarında 12 bin 530 esnaf kapanırken bu yıl aynı dönemde kepenk indiren esnaf sayısı yüzde 50 artışla 19 bine dayandı.

4 yılda kepenk indiren esnaf

Kredi Garanti Fonu’nundan aktarılan 250 milyar lira kaynak da KOBİ'leri kurtaramadı. 2014’ten bu yana neredeyse yarım milyon esnaf iflas bayrağını çekti. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre son 4.5 yılda kepenk indiren esnaf sayısı 481 bin 791’i buldu.

Tescil yaptıran esnaf sayısı düştü

Öte yandan yeni kurulan ve tescil yaptıran esnaf sayısı da düşüşe geçti. Temmuz ve ağustos aylarında yeni tescil yaptıran esnaf sayısı 29 bin 434 iken geçen yıl aynı aylarda tescil yaptıran esnaf sayısı 31 bin düzeyindeydi. Geçen yılın 8 ayında 157 bin 829 esnaf tescil yaptırılırken bu yıl aynı dönemde 580 adetlik azalış oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, geçen yıl sonunda 25.2 milyar TL civarında olan takipteki KOBİ kredileri bu yılın yedi ayında yüzde 28’lik artışla 32.4 milyar liraya yükseldi. Yine geçen yıl 513.2 milyar TL kredi kullanan KOBİ’ler bu yılın yedi ayında daha fazla krediye sarıldılar. KOBİ’lerin kullandığı kredi miktarı bu yıl geçen yılın sonuna göre yüzde yüzde 28 artışla 656.6 milyar liraya yükseldi. Kredi kullanan KOBİ sayısı da arttı. 2017 yılı sonunda 3 milyon 318 bin 266 KOBi kredi kullanırken bu yılın temmuz ayı itibarıyla kredi kullanan KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı 4 milyon 143 bin 690’a çıktı. Bunların 3 milyon 415 bin 231’i ise mikro işletme niteliğindeki müşterilerden oluştu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Mayıs 2018 ve Türkiye İş Kurumu Haziran 2018 verilerinin değerlendirildiği TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin 75. sayısına göre Türkiye genelinde esnaf sayısı Mayıs 2017’ye göre 52 bin (yüzde 2.6) artarak 2 milyon 94 bin oldu. Nisan 2018’e göre esnaf sayısı 13 bin azaldı.