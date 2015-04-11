Son 17 yılın rekoru: Türkiye'ye Şubat'ta kaynağı belirsiz 4.3 milyar dolar girdi

Türkiye’ye kaynağı bilinmeyen döviz girişi şubat ayında son 17 yılın rekorunu kırdı. 4.3 milyar dolarlık kaynağı bilinmeyen bu giriş hakkında CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, “Yıllık cari açığın onda biri kadar kaynağı belirsiz para sadece bir ayda Türkiye’ye girmiştir. Net hata noksan kalemindeki bu olağanüstü gelişmeler, sağlıklı bir analizi imkansız hale getirmektedir” dedi.

Hürriyet Dünyası Yazarı Uğur Gürses ise bu tip para hareketinin kur ve politikada belirsizlik durumlarında ortaya çıkabildiğini söyledi.

Öztrak, Türkiye’ye Şubat ayında giren 4,3 milyar dolarlık kaynağı belirsiz paranın son 17 yılın rekoru olduğunu belirterek, bunun 1998 yılının Eylül ayından bu yana Türkiye’ye aylık bazda en yüksek kaynağı belirsiz para girişi olduğunu söyledi. Öztrak, yaptığı yazılı açıklamada Cari açığın 2015 yılı Şubat ayında beklentilerin üzerinde geldiğini, cari açığın 3,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Şubat ayında finans hesabından 2,2 milyar dolarlık kaynak çıkışı olmuştur. Buna karşın kaynağı belirsiz para giriş çıkışının izlendiği net hata ve noksan kaleminden ülkeye gelen para 4,3 milyar dolardır. Bu, 1998 yılının Eylül ayından bu yana Türkiye’ye aylık bazda en yüksek kaynağı belirsiz para girişidir. Yıllık cari açığın onda biri kadar kaynağı belirsiz para sadece bir ayda Türkiye’ye girmiştir. Net hata noksan kalemindeki bu olağanüstü gelişmeler, sağlıklı bir analizi imkansız hale getirmektedir. Diğer taraftan kaynağı belirsiz bu olağanüstü para girişine rağmen Şubat'ta merkez bankası rezervleri 1,1 milyar dolar erimiştir."

Net hata noksan Ekim 1998'de 4.4 milyar dolar olmuştu.

‘Kaynağı belirsiz para girişi derhal açıklanmalı’

Türkiye’ye giren kaynağı belirsiz para girişi ile ilgili hükümetin derhal bir açıklama yapmasını isteyen Öztrak, şöyle devam etti:

"Açıklanan son veriler, kaynağı belirsiz paraların nedenini Ortadoğu, Balkanlar, Kuzey Afrika ülkelerinin Türkiye'ye güveni olarak gösteren Hükümetin bazı bakanlarının mantık sınırlarını zorlayan açıklamalarının da nedenini ortaya koymuştur. AKP iktidarında artık giderek sistematik hale gelen kaynağı belirsiz para girişleri Şubat ayında zirveye çıkmıştır. Şubat rakamları Türkiye'nin cari açık sorununu çözemediği gibi, ciddi bir finansman ve kaynağı belirsiz para girişi sorunu olduğunu ortaya çıkarmıştır. Dünyanın hiç bir çağdaş ülkesinde bu boyutlarda kaynağı belirsiz para girişi olmaz. Olursa da kamuoyuna nedenleri açıklanır. AKP Hükümeti ve Merkez Bankası rekorlar kıran kaynağı belirsiz para girişi üzerindeki gölgeyi kaldırmalı, derhal bu konuda kamuoyunu aydınlatacak bir açıklama yapmalıdır."