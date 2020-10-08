Son 16 yılın en düşüğü: Merkez Bankası'nın rezervleri 16.8 milyar dolara geriledi

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri 2 Ekim'de bir önceki haftaya göre 148 milyon dolar düşüşle 16,8 milyar dolara geriledi. Net uluslararası rezervlerin 16,3 milyar dolar olduğu Mart 2004 yılından bu yana rezervler ilk kez bu seviyeye indi.

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri de 1 milyar dolar azalarak 41,4 milyar dolara geriledi.

Yıl başında net uluslararası rezervler 40.985 milyar dolar seviyesindeydi. Yıl başından beri her hafta azalan rezervler 18 Eylül haftasında 18,825 milyar dolar, 25 Eylül haftasında 16,951 milyar dolar seviyesine inmişti.