Son 15 yılda psikolojik tedavi görenlerin sayısı yüzde 330 arttı

Türk halkının psikolojisi her geçen gün biraz daha bozuluyor. Öyle ki son 5 yılda psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuranların artış oranı yüzde 330.

Halk nezdinde yaşanan sorunların en temel göstergesi, suça yönelik ve toplum içerisinde yaşanan sağlık problemlerinin artışı. Yapılan araştırmalar ekonomi ve yaşam koşullarının zorluluğunun bu iki vakayı Türkiye'de git gide artırdığını gösteriyor. Sağlık Bakanlığı'nın psikolojik rahatsızlık vakaları ile bu rahatsızlıkların giderilmesine yönelik kullanılan ilaçlara ilişkin verileri ise bu artışı doğrular nitelikte.

2009 yılında psikolojik rahatsızlıklar sebebiyle sağlık kuruluşlarına 3 milyon 21 bin 361 kişi başvururken, bu oran 2013 yılında 9 milyon 163 bin 101'e çıktı.

Son 5 yılda psikolojik rahatsızlıklar sebebiyle sağlık kuruluşlarına başvuranların artış oranı yüzde 330. 2013 yılında psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle sağlık kuruluşlarına en çok başvuran kişilerin yer aldığı ilk 10 il ise sırasıyla şöyle:

İstanbul 1 milyon 498 bin 340

İzmir 583 bin 633

Ankara 487 bin 29

Bursa 390 bin 897

Adana 341 bin 778

Antalya 292 bin 221

Mersin 245 bin 720

Konya 231 bin 756

Kocaeli 231 bin 751

Manisa 219 bin 778

Sağlık kurumlarına başvurular

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre psikolojik rahatsızlıklar sebebiyle sağlık kuruluşlarına

2009 yılında 3 milyon 21 bin 361 kişi;

2010 yılında 4 milyon 545 bin 666 kişi;

2011 yılında 6 milyon 984 bin 923 kişi;

2012 yılında 7 milyon 906 bin 472 kişi;

2013 yılında ise 9 milyon 163 bin 101 kişi başvuru yaptı.

5 yılda 211 milyon kutu ilaç tüketildi

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan verilere göre son 5 yıla ait antidepresan ve benzer özelliklerdeki ilaçların kutu bazında tüketim miktarları da dikkat çekici.

2009 yılında 37 milyon 727 bin 498 kutu;

2010 yılında 40 milyon 739 bin 706 kutu;

2011 yılında 46 milyon 817 bin 849 kutu;

2012 yılında 48 milyon 425 bin 163 kutu;

2013 yılında ise 37 milyon 866 bin 804 kutu ilaç tüketildi.

Son 5 yılda tüketilen toplam ilaç 211 milyon 577 bin 20 kutu oldu.

Antidepresan ve benzer özelliklerdeki ilaçların en çok tüketildiği ilk 10 il şöyle: İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana, Antalya, Mersin, Samsun, Manisa ve Balıkesir.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesine verdiği cevapta yer alan bilgilere göre psikolojik rahatsızlık vakalarının en az olduğu iller ise sırasıyla şöyle: Bayburt, Tunceli, Ardahan, Hakkari, Kilis, Iğdır, Gümüşhane, Bitlis, Siirt ve Muş.

Antidepresan ve benzer özelliklerdeki ilaçların kutu bazında tüketimi en az olan iller de sırasıyla şu şekilde: Hakkari, Ardahan, Tunceli, Bayburt, Iğdır, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Kilis.