Son 15 yılda hava taşıtları için bütçeden kaç lira ödendi?

Ege ve Akdeniz'de birbiri ardına çıkan orman yangınlarıyla beraber Türk Hava Kurumu'nun hangarda bekleyen uçakları ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait söndürme uçaklarının sayısı ve Rusya'dan kiralanan uçaklara ödenen miktar tartışma konusu oldu. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, kendi internet sitesinde kaleme aldığı yazısında, bütçeden hava taşıt kiralama giderleri ile hava taşıt alımlarına ne kadar harcandığını ortaya koydu.

"Bir vergi mükellefi olarak, "Bütçedeki hava taşıt kiralama giderleri ile hava taşıt alımlarına ne kadar harcandı?" diye sormak hakkımız. Hepinizin hakkı. Ben bu sorunun cevabını bütçe rakamlarında aradım ve bulduğum verileri özet bir şekilde sizle de paylaşayım" diyen Bingöl, yazısında şu tabloya yer verdi:

Tablo: 2006-2020 Döneminde Hava Taşıt Kiralaması ve Havayolu Taşıt Alımları Giderleri

Bingöl devamında ise şunları kaydetti:

"Yukarıdaki verilere göre son 15 yılda hava taşıt kiralama ve alımı için toplam 5.7 milyar TL harcanmıştır. Hava taşıt kiralama ve satın alma giderleri 2006 yılına göre %2000’in üzerinde artış göstermiştir. Havayolu taşıt alımı için sadece 2016 yılında ödenen tutar 1 milyar 58 milyon TL’dir.

Hava taşıt kira ve havayolu taşıt alımı için vergilerimizle bu kadar harcama yapılıp, ciğerlerimiz yanarken sınırlı sayıda kiralık hava taşıtının kullanılıyor olması doğal olarak şu soruları da beraberinde getiriyor:

Bu kadar yüksek gider kalemleri ile hangi tür hava taşıtı kiralanmış ve satın alınmıştır?

Hava taşıt kiralama ve satın almada hangi kriter ve öncelikler dikkate alınmıştır?

Evi, çiftliği yanan, hayvanları telef olan vatandaşın parası ile kiralanan hava taşıtları nerelerde, kimler için kullanılmıştır ve kullanılmaktadır?"

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TIKLAYIN - Erdoğan: Bugün itibarıyla uçak sayımız 5-6'ya çıkmış vaziyette. Bu uçaklardan Rusya'dan ve Ukrayna'dan aldığımız uçaklar var