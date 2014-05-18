Son 120 yılın en büyük sel felaketi



Son yılların en büyük sel felaketinin yaşandığı Bosna Hersek ve Sırbistan'da durum ciddiyetini koruyor.

Bosna'nın kuzeyi ve Sırbistan'ın batısında Sava Nehri'nin geçtiği bölgelerde durumun kritik olduğu kaydediliyor.

İki ülkede de on binlerce kişi sel nedeniyle evini terk etmek zorunda kaldı. 100 bin kadar hanenin de elektriksiz kaldığı belirtildi.

Sel felaketi nedeniyle en az 44 kişi hayatını kaybetti. Sırbistan Başbakanı Aleksander Vuçiç, ülkedeki ölü sayısının 16'ya çıktığını duyurdu. Bosnalı yetkililer ise en az 27 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hırvatistan'da da bir kişinin sel nedeniyle öldüğü bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Sırbistan ve Bosna Hersek'e destek sözü verdi.

“Technisches Hilfswerk" (Teknik Yardım Örgütü) adlı yardım kuruluşunun Sırbistan’a ulaştığını belirten Steinmeier, diğer yardım önlemlerinin koordine edildiğini belirtti. Alman Bakan, felaketin tam boyutunun henüz kestirilemediğini kaydetti.

Diğer Avrupa ülkeleri ve Rusya da bölgeye yardım ekipleri ve tıbbi malzeme gönderdi.