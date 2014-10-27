CHP’nin hazırladığı “Kalem Kırılan Gazeteci” raporuna göre, AKP iktidarındaki son 12 yılda 1863 gazeteci işsiz kaldı. Raporu hazırlayanlar arasında bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Aslında tüm raporlarımızın tek bir yazarı var. O da AKP” dedi.

CHP, ‘Kalemi Kırılan Gazeteciler” raporunu açıkladı. 189 sayfalık kitapta yer alan rakamlara göre, gazetecilerin yüzde 90’ı “ustalık” döneminde işsiz bırakıldı.

CHP, raporunun bir örneğini “Bizim yazmaktan utandığımız ancak sizin eseriniz olan basındaki 12 yıllık uygulamalarınızı anlattığımız bu derlemeyi okumanız ve ders almanız dileğiyle” özel notuyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderdi.

Raporda, 42 tanınmış gazetecinin, yaşadıklarının özeti, 20 gazetecinin ve ismi verilmeyen üç muhabirin işten çıkarılma hikâyeleri yer aldı. AKP’nin önde gelen isimlerinin basın ve basın özgürlüğü konusunda kullandığı söylemlerin dökümü de bulundu. Dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söyleminin nasıl değiştiği 2003 ve 2014 örnekleri ile verildi.

“2003’te Demokrasinin vazgeçilmez koşullarından biri de bağımsız ve özgür basındır” diyen Erdoğan’ın 2014 yılında “Haddini bileceksin, edepsiz kadın” sözlerine dikkat çekildi. Uluslararası ve ulusal gazetecilik örgütlerinin görüşleri ve raporları da yer aldığı kitapta, 3 adet liste var.

1- Bireysel olarak işten çıkarılan gazeteciler,

2- Toplu olarak işten çıkarılan gazeteciler,

3- Halen cezaevinde tutulan gazeteciler listesi.

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, milletvekilleri Özgür Özel, Nurettin Demir ve Muharrem Işık tarafından hazırlanan CHP Cezaevleri İnceleme ve İzleme Komisyonu’nun son raporu “Kalemi Kırılan Gazeteciler” adı altında kamuoyuna açıklandı.

Genel merkezde düzenlenen basın toplantısında Ağbaba, önceki gün gözaltına alınıp bırakılan Soner Yalçın’ı gündeme getirdi ve “Adı belli, evi belli, Türkiye’nin en çok okunana yazarlarından olan Soner Yalçın sabahın 06.00’sında kaldığı otelde gözaltına alındı. Sadece bu örnek bile basın özgürlüğünün geldiği noktayı özetliyor” dedi.

Erdoğan dönemine ilişkin “Tayyip Erdoğan’ın 12 yıllık icraatları ve söylemleri göstermektedir ki 12 Eylül’ün Torunu, 28 Şubat’ın çocuğu AKP, özgür basının en büyük düşmanıdır ve sayıları 1863’ü geçen gazetecilerin işten çıkarılmasının tek sorumlusudur” diye konuştu.

Veli Ağbaba’nın değerlendirmeleri şöyle:

‘AKP, Türkiye’nin en büyük medya patronu’

“AKP, Türkiye’nin en büyük medya patronu haline gelmiştir. Bu noktada, Erdoğan ile yakın arkadaşı Silvio Berlusconi arasında tek fark var. Berlusconi medya patronuyken Başbakan olmuştu, Erdoğan Başbakan olduktan sonra medya patronu oldu. Karşı karşıya olduğumuz şeyin adı AKP Tarzı Medya. AKP tarzı medya, yani penguen medyası bu ülkeye hep ilkleri yaşattı. Bu on iki yıl boyunca daha önce görmediğimiz şeyleri gördük.

Gazetecilere yönelik sayısız hakaretler, tehditler, davalar bu dönemde oldu. İlk kez bu dönemde üst düzey gazetecilere doğrudan gönderilen talimatlar ve sansür uygulamaları gibi yollarla medya alanına ayar verildi.”

‘İlk kez gazeteciye terörist dendi’

“İlk kez bu dönemde kitaba bomba, gazeteciye terörist dendi. Bu dönemde Başbakan’ın Başdanışmanı Yalçın Akdoğan bir özel kanalı ‘Biz Meclis TV’yi kapatıyoruz, siz canlı veriyorsunuz’ diye tehdit etti.

İlk kez bu dönemde 8 gazete aynı manşetle çıktı.

İlk kez bu dönemde, dün kendi gazetesinde çalışan köşe yazarını kovan genel yayın yönetmeni bir süre sonra kendisi kovuldu.”

2009’da yüzde 21 olan sendikalı gazeteci

yüzde 4,7’ye düştü

“İlk kez bu dönemde basın alanında çalışan emekçiler, hükümetin kurdurduğu sendikaya zorla üye yapıldı. Bu dönemde ayrıca 2009’da yüzde 21 olan sendikalı basın emekçisi sayısı, 2014’te yüzde 4,7’ye düşürüldü.

Türkiye’de özgür basın susturulmuş ve iktidarın saldırılarına hedefe haline gelmiştir. Freedom House tarafından yayınlanan 2014 raporunda, Türkiye, ‘kısmen özgür olan ülkeler’ kategorisinden ‘özgür olmayan ülkeler’ kategorisine gerilemiştir. Basın özgürlüğü sıralamasında Ermenistan, Ekvador, Libya ve Güney Sudan ile birlikte 134. sırayı paylaşan Türkiye, Moritanya, Nepal, Tanzanya, Kenya ve Mozambik gibi ülkelerin gerisinde kalmış durumdadır.

Son dönemde yaşananlar bile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basın özgürlüğü için açık bir tehdit olmaya devam edeceğini göstermektedir."

CHP - Kalemi Kırılan Gazeteciler

Freedom House - Küresel Basın Özgürlüğü Raporu