-SON 12 SEZONUN EN KÖTÜ FENERBAHÇE'Sİ İSTANBUL (A.A) - 13.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de ligin 16. haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 yenilen Fenerbahçe, ligde 16. haftalar itibariyle son 12 sezonun en kötü performansını sergiliyor. Teknik direktörlüğe sezon başında Aykut Kocaman'ı getiren sarı-lacivertliler, ligde 16. haftalar değerlendirildiğinde 1999-2000 sezonundan sonra en kötü sezonunu yaşıyor. Ligde 16. hafta sonunda 9 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgi alan Fenerbahçe, 30 puan topladı. -1999-2000 SEZONU- Fenerbahçe, 1999-2000 sezonuna, Aykut Kocaman gibi efsanevi futbolcularından Rıdvan Dilmen'i antrenörlüğe getirerek başladı. Rıdvan Dilmen, ligde ilk 5 hafta takımın başında yer alırken, UEFA Kupası ilk tur maçında Macaristan'ın MTK takımına elenince istifa etti. Sarı-lacivertlileri, 6. ile 15. hafta arasında Zdenak Zeman görev yaparken, 16. haftada Turhan Sofuoğlu göreve getirildi. Sarı-lacivertliler, 1999-2000 sezonunda 16 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 yenilgiyle 28 puan toplamıştı. -SON 12 SEZON- Fenerbahçe'nin ligde 16. haftalar itibariyle son 12 sezonki performası şöyle: Sezon G B M P ---------------------------------- 2010-2011 9 3 4 30 2009-2010 11 1 4 34 2008-2009 10 2 4 32 2007-2008 10 4 2 34 2006-2007 10 4 2 34 2005-2006 13 3 - 42 2004-2005 13 1 2 40 2003-2004 10 4 2 34 2002-2003 9 4 3 31 2001-2002 11 1 4 34 2000-2001 10 3 3 33 1999-2000 7 7 2 28