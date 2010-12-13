T24 LogoT24 Logo
Spor

SON 12 SEZONUN EN KÖTÜ FENERBAHÇE'Sİ İSTANBUL (A.A)

13 Aralık 2010 17:54

-SON 12 SEZONUN EN KÖTÜ FENERBAHÇE'Sİ İSTANBUL (A.A) - 13.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de ligin 16. haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 yenilen Fenerbahçe, ligde 16. haftalar itibariyle son 12 sezonun en kötü performansını sergiliyor. Teknik direktörlüğe sezon başında Aykut Kocaman'ı getiren sarı-lacivertliler, ligde 16. haftalar değerlendirildiğinde 1999-2000 sezonundan sonra en kötü sezonunu yaşıyor. Ligde 16. hafta sonunda 9 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgi alan Fenerbahçe, 30 puan topladı. -1999-2000 SEZONU- Fenerbahçe, 1999-2000 sezonuna, Aykut Kocaman gibi efsanevi futbolcularından Rıdvan Dilmen'i antrenörlüğe getirerek başladı. Rıdvan Dilmen, ligde ilk 5 hafta takımın başında yer alırken, UEFA Kupası ilk tur maçında Macaristan'ın MTK takımına elenince istifa etti. Sarı-lacivertlileri, 6. ile 15. hafta arasında Zdenak Zeman görev yaparken, 16. haftada Turhan Sofuoğlu göreve getirildi.  Sarı-lacivertliler, 1999-2000 sezonunda 16 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 yenilgiyle 28 puan toplamıştı. -SON 12 SEZON- Fenerbahçe'nin ligde 16. haftalar itibariyle son 12 sezonki performası şöyle: Sezon          G     B     M    P ---------------------------------- 2010-2011      9     3     4    30 2009-2010     11     1     4    34 2008-2009     10     2     4    32 2007-2008     10     4     2    34 2006-2007     10     4     2    34 2005-2006     13     3     -    42 2004-2005     13     1     2    40 2003-2004     10     4     2    34 2002-2003      9     4     3    31 2001-2002     11     1     4    34 2000-2001     10     3     3    33 1999-2000      7     7     2    28

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24