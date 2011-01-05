-SON 10 YILIN EN İYİ KALECİSİ BUFFON İSTANBUL (A.A) - 05.01.2011 - Juventus'un İtalyan kalecisi Gianluigi Buffon, son 10 yılın en iyi kalecisi gösterildi. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) değerlendirmesinde 182 puanla ilk sırada Buffon yer alırken, Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Rüştü Reçber ise kendisine 20. sırada yer buldu. Buffon'un ardından 2010 yılının en iyi kalecisi seçilen Real Madrid'in İspanyol kalecisi Iker Casillas 177 puanla son 10 yılın en iyi ikinci kalecisi olurken, Chelsea'nın Çek file bekçisi Petr Cech de 138 puanla üçüncülüğü elde etti. Sıralamada geçmiş dönemlerde Türk takımlarında forma giyen başka kaleciler de yer aldı. Galatasaray'ın ardından uzun bir süre İngiltere'de görev alan Bradlay Howard Friedel 21 puanla 26, Beşiktaş'ın eski kalecisi Oscar Cordoba 19 puanla 27, Galatasaray'ın yanı sıra Kayserispor'un kalesini koruyan ve Türk vatandaşı olan Richard Paul Franck Kingson da 9 puanla 53. sırada kendine yer buldu. Değerlendirmeye göre son 10 yılın en iyi 10 kalecisi sıralaması ise şu şekilde oluştu: /* Kaleci Ülkesi Puan --------------- ----------- ---- 1-Gianluigi Buffon İtalya 182 2-Iker Casillas İspanya 177 3-Petr Cech Çek Cum. 138 4-Edwin van der Sar Hollanda 105 5-Oliver Kahn Almanya 99 6-Nelson de Jesus e Silva Dida Brezilya 90 7-Jens Lehmann Almanya 72 8-Roberto Carlos Abbondanzieri Arjantin 68 9-Victor Valdes İspanya 64 10-Julio Cesar Soares Espindola Brezilya 63 */