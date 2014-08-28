Son 10 yılda vatandaşın tüketimde ithal tercihi 5 kat arttı

10'uncu Kalkınma Planı için hazırlanan komisyon raporuna göre son 10 yıllık dönemde vatandaşın satın aldığı gıda, giyim ve beyaz eşya dahil tüketim mallarında ithal ürünlerin ağırlığı arttı, yerlilerinki ise azaldı.
Kalkınma Bakanlığı, "2014-2018 10'uncu Kalkınma Planı, Ticaret Hizmetlerinin Geliştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu Raporu"nu yayımladı. Raporda 2002 ile 2012 yılları arasındaki döneme yönelik teknik araştırma ve analizler yer aldı.
10 yılda 4,7 kat arttı
Rapora göre 2002'de yurtiçinde tüketilen her bin liralık ürünün 49 lirası ithal olurken, bu 2012'de 77 liraya çıktı. Bugün gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre, bunun rakamsal karşılığı da çarpıcı oldu. 2002 yılında iç piyasada tüketilen 75,8 milyar dolarlık malın sadece 3,7 milyar doları ithal ürünlerden oluşurken, 2012'de 228 milyar dolarlık tüketimin 17,6 milyar dolarlık kısmı ithalata dönüştü. Bu 10 yılda iç tüketim 3 kat artarken tüketim içindeki ithal ürünlerin ağırlığı 4,7 kat birden arttı.
Her alanda yükseliş var
Yine rapora göre ithal ürün tüketimindeki patlama özellikle giyim ve ayakkabı başta olmak üzere yarı dayanıklı tüketim mallarıyla mobilya ve ev aletlerinin yer aldığı dayanıklı tüketim mallarında yaşandı.
Örneğin 2002'de yaklaşık her 18 liralık giyim ve ayakkabı harcamasının 1 lirası ithal ürünlere gidiyordu. Bu 2012'den her 5 liranın 1 lirası şekline dönüştü. Bu dönemde ithal giyim ve ayakkabı tüketiminin toplamdaki payı 4 kat, yiyecek ve ithal dayanıklı tüketim mallarının payı da 1,8 kat arttı.
Serbest piyasa etkisi
Raporda, hızlanan serbest piyasa ekonomisine geçişin de etkisiyle, yurtiçi tüketim içinde ithal tüketim mallarının payında artış gözlendiğine işaret edilirken, “Ticaret hizmetlerinde 2002’de yüzde 4,9 olan ithalatın payı 2012’de yüzde 7,7’ye çıkmıştır. Özellikle hazırgiyimin baskın olduğu yarı dayanıklı tüketim mallarının ithalat oranında ciddi bir artış gözlenmiştir” uyarısı yapıldı.
Giyimde büyük patlama
2002 yılında giyim ve ayakkabı başta olmak üzere yarı dayanıklı tüketim mallarının yüzde 5,6’sı ithal ürünlerden oluşurken 2012 yılına gelindiğinde ithal malların payı yüzde 20,3’e fırladı.
Bu alandaki ithalat 869 milyon dolardan 6 milyar dolara ulaştı Aynı şekilde dayanıklı tüketim malları ithalatı 687 milyon dolardan 4,3 milyar dolara, yiyecek ve hızlı tüketim malları ithalatı da 2,1 milyar dolardan 7,4 milyar dolara çıktı. İthal ürün tüketimine harca- dığımız para 10 yılda 17,6 milyar dolara çıktı.