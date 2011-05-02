-SON 10 YILDA ÖLDÜRÜLEN EL KAİDE SORUMLULARI İSLAMABAD (A.A) - 02.05.2011 - El Kaide lideri Usame bin Ladin'in ölümünden sonra, örgütün 11 Eylül 2001'de ABD'de giriştiği saldırılardan bu yana öldürülen veya yakalanan başlıca sorumluları şöyle: Örgütün iki numaralı ismi Eymen El Zevahiri hala yakalanamadı. - 28 Mart 2002: El Kaide'nin militan toplama ve dış operasyonlar sorumlusu, Bin Ladin'in yakın yardımcısı Filistinli Ebu Zübeyda Pakistan'da tutuklandı. - Ekim 2002: Körfez operasyonları sorumlusu Suudi Abdülrahim El Naşiri Birleşik Arap Emirlikleri'nde tutuklandı. - 1 Mart 2003: Örgütün üç numaralı ismi, 11 Eylül saldırılarının beyni olduğu sanılan Halid Şeyh Muhammed Pakistan'da tutuklandı. - 14 Ağustos 2003: El Kaide'nin Güneydoğu Asya temsilcisi ve Cemaati İslam bölgesel şebekesinin beyni olduğundan kuşkulanılan Hambali lakaplı Endonezyalı Rıdvan İsamuddin Tayland'da yakalandı. - 18 Haziran 2004: Suudi Arabistan'daki El Kaide yapılanmasının şefi Suudi Abdülaziz bin İssa El Mukrin Riyad'da öldürüldü. Selefi Yemenli Halid Ali Bin Ali Hac üç ay önce öldürülmüştü. - 2 Mayıs 2005: El Kaide'nin yeni üç numaralı ismi ve Pakistan yapılanmasının şefi olarak takdim edilen Libyalı Ebu Faraj, Pakistan'ın kuzeybatısında tutuklandı. - 11 Ağustos 2005: El Kaide'nin Avrupa şefi olarak gösterilen Ebu Katada isimli Filistin kökenli Ürdünlü Ömer Osman ikinci kez İngiltere'de tutuklandı. - 27 Şubat 2006: Suudi Arabistan'daki El Kaide'nin yöneticisi Suudi Fahd El Cuveyr Riyad yakınlarında öldürüldü. Selefi Salih El Ufi Ağustos 2005'te öldürülmüştü. - 7 Haziran 2006: Irak'taki El Kaide'nin bir numaralı ismi Ürdünlü Ebu Musab El Zarkavi, Amerikan ve Irak kuvvetlerinin Bağdat'ın kuzeyindeki ortak operasyonuyla düzenlenen hava taarruzunda öldürüldü. - 25 Eylül 2006: Usame bin Ladin'in yaveri ve Güneydoğu Asya'nın El Kaide komutanı Kuveytli Ömer El Faruk, Irak'ın güneyindeki Basra'da İngiliz askerlerince öldürüldü. - 29 Ocak 2008: Bin Ladin'in önde gelen yaverlerinden El Kaide'nin Afganistan'daki komutanlarından Ebu Lays El Libi, Pakistan'ın kuzeybatısında Amerikan füzesiyle öldürüldü. - 18 Ocak 2010: Irak'taki El Kaide'nin siyasi şefi Ebu Ömer El Bağdadi ve askeri şefi Ebu Eyüb El Masri, Amerikan ve Irak ortak operasyonuyla Bağdat'ın kuzeyindeki bir Sünni bölgede öldürüldü. - 1 Haziran 2010: El Kaide, Usame bin Ladin tarafından üç numaralı yönetici olarak görülen Afganistan'daki şefi Mısırlı Mustafa Ebu El Yezid'in öldüğünü açıkladı. - 1 Mayıs 2011: Amerikan Başkanı Barack Obama, ABD'nin Bin Ladin'i İslamabad'ın 50 kilometre kuzeyindeki Abutabad'da bir komando operasyonuyla öldürdüğünü ve cesedinin ele geçirdiğini açıkladı. -IRAK LADİN'İN ÖLÜMÜNDEN MEMNUN- Irak, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürülmesine memnun olduğunu bildirdi. Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, ''Dünyadaki birçok ulus gibi biz de sapmış ideolojisinin de zihniyetinin sonunu görmekten mutluyuz. Iraklılar bu adam ve terör örgütü yüzünden çok acı çekti. Binlerce Iraklı bu ideoloji yüzünden sokaklarda öldürüldü'' dedi. Zebari, ''Her ne kadar El Kaide böyle yok olmasa da örgüte önemli bir darbe indirilmiştir'' ifadesini kullandı. El Kaide'nin Irak'taki kolu Irak İslam Devleti, son yıllarda Bağdat ve Irak'ın çeşitli bölgelerinde büyük çaplı birçok saldırıyı üstlenmişti. -HANİYE LADİN'İN ÖLDÜRÜLMESİNİ KINADI- Gazze Şeridi'ndeki fiili Hamas hükümetinin Başbakanı İsmail Haniye, Usame bin Ladin'in öldürülmesini kınadı. Haniye, Gazze'deki evinde Filistinli gazetelerin temsilcileriyle yaptığı görüşmede, "Eğer bu haberler doğruysa, Amerikan siyasetinin Arapların ve Müslümanların kanını dökmek üzerine kurulu olduğunu gösteriyor" dedi. Haniye, "Herhangi bir Müslüman'a veya mücahide suikast düzenlenmesini şiddetle kınıyorum" diyerek, Bin Ladin'e "Allah'tan rahmet" diledi. -KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN TEPKİ YOK- El Kaide örgütünün kurucusu ve lideri Usame bin Ladin'in öldürüldüğü açıklamalarına, Körfez'deki ABD'nin müttefiki ülkelerden neredeyse hiç tepki verilmedi. Bin Ladin'in dün gece Pakistan'da düzenlenen askeri operasyonla öldürüldüğünün ABD tarafından ilan edilmesinden sonra, bugün öğle saatlerine kadar Arap ülkelerinden resmi açıklama sadece El Kaide'nin liderinin kökenlerinin bulunduğu Yemen'den geldi. Yemen'den yapılan resmi açıklamada, Bin Ladin'in öldürülmesinin "dünya çapında terörizmin kökünün kazınmasını" sağlamasının ümit edildiği kaydedildi. Bin Ladin'in memleketi Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı sadece, "Washington ve İslamabad'ın, Bin Ladin'in Pakistan'da ABD'nin düzenlediği bir askeri operasyonda öldürüldüğünü ilan ettiğini" duyurdu. Suudi resmi ajansının haberinde, Bin Ladin'in öldürülmesiyle ilgili Riyad'ın düşüncesi konusunda bir ipucu yer almadı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Körfez İşbirliği Konseyi dışişleri bakanları toplantısına katılan Bahreyn, Kuveyt ve BAE bakanlarının hepsi de Bin Ladin'in öldürülmesiyle ilgili yorum yapmayı reddetti. -BEKRİ İNTİKAM SALDIRILARI BEKLİYOR- Radikal dinci Ömer Bekri, El Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürülmesini takiben Avrupa'da ''intikam saldırıları'' düzenlenmesini beklediğini söyledi. Lübnan'da bir mahkeme tarafından cinayete teşvikten ömür boyu hapse mahkum edilen Sünni din adamı Bekri, AFP'ye yaptığı açıklamada, ''Şeyh Usame'nin ölüm haberi bizleri üzdü, ama aynı zamanda da sevindirdi. Üzdü, çünkü bu Arap bölgesinde bir lideri kaybettik. Sevindik, çünkü tam da istediği gibi şehit düştü. Hiç şüphesiz Usame bin Ladin'in şehit düşmesi yeni kuşağa yeni bir soluk getirecektir, çünkü cihat mekanizması durmayacaktır'' ifadesini kullandı. -İHSANOĞLU: ''TERÖRİZMLE MÜCADELEDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLANGICI''- İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, El Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürülmesiyle ilgili haberleri yakından takip ettiklerini belirterek, ''Bunu terörizmle mücadele konusunda yeni bir dönemin başlangıcı olarak görmek isteriz'' dedi. -ISAF: ''EL KAİDE'YE BÜYÜK DARBE''- Afganistan'daki Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF), El Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürülmesinin örgüte büyük bir darbe olduğunu açıkladı. ISAF'tan yapılan yazılı açıklamada, ''Usame bin Ladin'i hedef alan operasyon, açıkça El Kaide ve üyelerine vurulmuş büyük darbedir'' denildi.