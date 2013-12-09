Gençlik ve Spor Bakanlığı, dopingle mücadelede atletizmde 43, halterde 56 sporcuya ceza verdi. Meclis’e sunulan ve spor ve sporcuların doping durumunu gözler önüne seren sunumlara göre, 2013 yılında sporcular doping kontrollerinden kaçtı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "2013 yılında sporcuların doping kontrollerinden kaçması olayları sıklıkla yaşanmaya başlanmıştır" ifadesi yer aldı. TBMM Sporda Doping Olaylarını Araştırma Komisyonu’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın verilerine göre, son 10 yılda dopingli çıkan sporcu sayısı 360.

2013 yılı Kasım ayı itibariyle bu dopingli çıkan sporcu sayısı 144. 2005, 2007, 2009 ve 2011 dopingin en az kullanılan yıllar. Son 10 yılda 26 bin 30 adet doping numunesi yapıldı. 2013 yılında halter 49, atletizm 46, güreş 20, vücut geliştirme 15, sualtı 3, yüzme 2, basketbol 2, bedensel engelliler 1, bisiklet 1, futbol 1, tekvando 1, üniversite sporları 1 olmak toplam 144 sporcunun dopingli olduğu anlaşıldı.

2013 yılı doping kontrolünden kaçışı

Meclis’e sunulan ve spor ve sporcuların doping durumunu gözler önüne seren sunumlara göre, 2013 yılında sporcular doping kontrollerinden kaçtı. Bakanlık, bunu, "2013 yılında sporcuların doping kontrollerinden kaçması olayları sıklıkla yaşanmaya başlanmıştır" diye aktardı.

Madalya için her yol mübah

Dopinge yönelme de "federasyonlar tarafından ortaya konulan 'madalya için her yol mübah' anlayışı artış nedeni olarak gösterildi. Atletizm, halter, güreş ve vücut geliştirme branşlarında doping yoğunlaşıyor.

Olimpiyatta 2 bin altın bine indirildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı doping olaylarını önlemek için iştah kabartan "Ödül Yönetmeliği”nde değişiklik yaptı. Buna göre, olimpiyat başarısındaki 2 bin altın, bine, dünya şampiyonasındaki bin altın 500’e, Avrupa başarısındaki 500 altın 300’e indirildi. Bu dallarda gümüş ve bronz madalya kazanan sporcular için de ödüller aşağıya çekildi. Bakanlık, "Antrenör Eğitim Yönetmeliği", "Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki yönetmelik” değişiklikleri yaptı. Bakanlık makamına rapor verilmesi gibi yeni bir uygulama getirdi.

43 sporcu ve 23 antrenöre ceza

Bakanlık, Meclis’e dopingle mücadelede sporcusundan antrenörüne kadar çıkarılan faturayı da aktardı. Buna göre, Atletizm Federasyonu tarafından yapılan tahlillerde doping numunesi rastlanan 43 sporcuya 2’şer yıl, Pınar Saka’ya 3 yıl ceza verdi. Sporcuları dopingli yakalanan 27 antrenör ise disiplin kuruluna verildi. 23 antrenöre federasyonca değişik sürelerce 1-3 yıl arası hak mahrumiyeti cezaları verildi. Halter Federasyonu tarafından doping ihlali yapan 56 sporcuya 2 yıl ceza verildi. 5 antrenör de disiplin kuruluna sevkedildi.

6 antrenör hakkında suç duyurusu

Soruşturmalar sonucunda. Sporcuların doping içeren maddeler temin etmesine aracılık eden 6 antrenör ve 1 vücut geliştirme spor salonu sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bu antrenörlerin belgelerinin iptali istendi.

Polonya’daki toplantıda Türkiye’ye övgü

Bakanlık, Meclis komisyonuna 19-28 Ekim 2013 tarihleri arasında Polonya’da yapılan Uluslararası Halter Federasyonu Sağlık Kurulu toplantısında Türkiye’den sadece bir sporcunun doping ihlali çıktığını ve bunun övgüye değer olduğunu söyledi.

