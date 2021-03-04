Türkiye'de son 10 yılda istismar davaları yaklaşık 3 kat arttı. TÜİK verilerine göre 250 bin çocuk istismara maruz kaldı.

İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri dün Konak’ta eylem düzenledi. Son yıllarda cinsel istismar vakalarında büyük bir artış yaşandığını belirten Kadın Meclisi Başkanı Öğütçen, şunları söyledi:

“TÜİK’in 2016 verilerine göre Türkiye’de çocuk istismarıyla ilgili dava sayısı son 10 yılda yaklaşık 3 kat arttı. Son 10 yılda 250 bin çocuk istismara maruz kaldı. Mağdurun şikâyetine rağmen gereğini yapmayan, faili bulmak yerine mağduru ikna etmeye çalışan, mağdurun mağduriyetini artıran görevliler de suç işliyor.” Mahkemelerin hiçbir cinsel suçla ilgili cezayı erteleme veya cezada takdir indirimi yapma yönünde kararlar vermemesi gerektiğini söyleyen Öğütcen, gazetecilere de bu konuda önemli görevler düştüğünü dile getirdi.