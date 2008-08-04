Son 10 olimpiyatın doping raporu

Tempo24-



Meksika'daki oyunlarda yalnızca 1 sporcunun doping yaptığı belirlenmişti. Şu ana dek Atina'daki 28. Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılan sporcuların 16'sının doping yaptığı belirlendi ve bu alanda rekor kırıldı. Moskova'da 1980'de düzenlenen oyunlarda ise hiçbir sporcunun dopingli çıkmaması dikkati çekti.



Oyunlarda 1968'den beri doping yapan sporcular arasında başı Bulgarlar çekiyor. Şu ana dek 8 Bulgar sporcunun doping yaptığı belirlendi. 8 Bulgar sporcudan 7'si halterde, 1'i ise atletizmde mücadele ediyordu.



Halter, oyunlarda en çok doping yapılan spor dalı olarak dikkat çekiyor. Doping yapan 73 sporcudan 31'i halterci. Halterden sonra en çok doping yapılan spor atletizm. Dopingli sporcular arasında 16 atlet yer alıyor.



Oyunlarda doping yapan tek Türk sporcu ise Atina'da, yarışmasına 1 gün kala dopingli olduğu açıklanan bayan halterci Şule Şahbaz oldu.



Oyunlarda yarışan ya da mücadele etme hakkı kazanan, ancak doping yaptığı belirlenen oyunlar tarihindeki sporcular şöyle sıralanıyor:



Mexico City (1968)

1 sporcu dopingli çıktı.Hans-Gunnar Liljenwall (İsveç) Modern penatlon



Münih (1972)

7 sporcu dopingli çıktı. Bakhaava Buidaa (Moğolistan), Judo Miguel Coll (Porto Riko) Basketbol, Rick Demont (ABD) Yüzme, Jaime Huelamo (İspanya) Bisiklet, Walter Legel (Avusturya) Halter, Muhammed Nasihi Ercüment (Irak) Halter, Aad van Den Hoek (Hollanda) Bisiklet.



Montreal (1976)

11 sporcu dopingli çıktı. Blagoi Blagoev (Bulgaristan) Halter, Mark Cameron (ABD) Halter, Paul Cerrutti (Monaco) Atıcılık, Valentin Hristov (Bulgaristan) Halter, Dragomir Ciorosian (Romanya) Halter, Phillip Grippaldi (ABD) Halter, Zbigniew Kaczmarek (Polonya) Halter, Lorne Leibel (Kanada) Yelken, Arne Norback (İsveç) Halter, Petr Pavlasek (Çekoslovakya) Halter, Danuta Rosani (Polonya) Atletizm.



Moskova (1980)

Hiçbir sporcuda doping çıkmadı



Los Angeles (1984)

12 sporcu dopingli çıktı. Serafin Grammatikopolous (Yunanistan) Halter, Vesteinn Hafsteinsson (İzlanda) Atletizm, Tomas Johansson (İsveç) Güreş, Stefan Laggner (Avusturya) Halter, Goran Pefferson (İsveç) Halter, Eiji Şimomura (Japonya) Voleybol, Mikiyasu Tanaka (Japonya) Voleybol, Ahmed Tarbi (Cezayir) Halter, Mahmud Tarha (Libya) Halter, Gianpaolo Urlando (İtalya) Atletizm, Martti Vainio (Finlandiya) Atletizm, Anna Verouli (Yunanistan) Atletizm.



Seul (1988)

10 sporcu dopingli çıktı. Alidad (Afganistan) Güreş, Kerrith Brown (İngiltere) Judo, Mitko Grablev (Bulgaristan) Halter, Angel Gençev (Bulgaristan) Halter, Ben Johnson (Kanada) Atletizm, Fernando Mariaca (İspanya) Halter, Jorge Quesada (İspanya) Modern Pentatlon, Kalman Scengeri (Macaristan) Halter, Andor Szanyi (Macaristan) Halter, Alexander Watson (Avustralya) Modern Pentatlon.



Barcelona (1992)

5 sporcu dopingli çıktı. Madina Biktagirova (Belarus) Atletizm, Bonnie Dasse (ABD) Atletizm, Jud Logan (ABD) Atletizm, Nijole Medvedieva (Litvanya) Atletizm, Wu Dan (Çin) Voleybol.



Atlanta (1996)

2 sporcu dopingli çıktı. Natalya Shekhodanova (Rusya) Atletizm, Iva Prandzheva (Bulgaristan) Atletizm.



Sydney (2000)

9 sporcu dopingli çıktı. Ivan Ivanov (Bulgaristan) Halter, Sevdalin Minchev (Bulgaristan) Halter, Izabela Dragneva (Bulgaristan) Halter, Andris Reinholds (Letonya) Kürek, Andreea Raducan (Romanya) Cimnastik, Fritz Aanes (Norveç) Güreş, Ashot Danielyan (Ermenistan) Halter, Alexander Leipold (Almanya) Güreş, Oyunbileg Purevbaatar (Moğolistan) Güreş.



Atina (2004)

Şu ana dek 16 sporcu dopingli çıktı. Andrew James Brack (Yunanistan) Beyzbol, Derek Nicholson (Yunanistan) Beyzbol, David Munyasi (Kenya) Boks, Aye Khine Nan (Myanmar) Halter, Sanamacha Chanu (Hindistan) Halter, Viktor Chislean (Moldova) Halter, Zoltan Kecskes (Macaristan) Halter, Şule Şahbaz (Türkiye) Halter, Pratima Kumari (Hindistan) Halter, Vefa Ammuri (Fas) Halter, Olga Şçukina (Özbekistan) Atletizm, Albina Komiç (Rusya) Halter, Leonidas Sampanis (Yunanistan) Halter, Irina Korzanenko (Rus) Atletizm, Robert Fazekas (Macaristan) Atletizm, Aleksey Lesnichiy (Belarus) Atletizm.



