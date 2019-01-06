Son 10 ayda 8 binin üzerinde İranlı İzmir'den ev satın aldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, son 10 ayda 8 binin üzerinde İranlı, İzmir'den gayrimenkul satın aldı. İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, alınan konutların durgun olan emlak piyasasını hareketlendirdiğini söyledi.

Yabancıların Türkiye'de mülk edinmesinin kolaylaştırılmasının ardından, emlak piyasası canlandı. TÜİK verilerine göre, farklı ülkelerden Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu vatandaşların sayısında ciddi artış yaşandı. 2018 yılında özellikle İran'dan Türkiye'ye gelen birçok kişinin tercih ettiği öncelikli kentlerin başında İstanbul, Ankara ve İzmir geliyor. İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Başkanı Mesut Güleroğlu, İranlıların sadece İzmir'de değil tüm Türkiye'de gayrimenkul satın aldıklarını açıkladı. İstanbul'da en çok Irak ve İran'dan gelenlerin ev aldığını söyleyen Mesut Güleroğlu, İzmir'de ise son bir yıl içerisinde İranlıların ciddi anlamda yatırım yaptıklarına tanık olduklarını belirtti. İranlıların son 10 ayda İzmir'de 8 binin üzerinde gayrimenkul satın aldıklarını kaydeden Güleroğlu, burada gayrimenkul sahibi olanların şimdi yavaş yavaş çalışma hayatına girdiğini aktardı.

"Emlak piyasası canlandı"

İran'dan gelerek burada ev satın alanların, emlak piyasasını canlandırdığını söyleyen Mesut Güleroğlu, "Bu da gayrimenkul fiyatlarında en azından durağan piyasada bir çıkış yılı oldu. Şu anda gayrimenkul fiyatları uygun. İzmir'i tercih etmelerinin nedeni yüksek ihtimal, Ankara ve İstanbul'dan ziyade burada konut fiyatlarının uygun olması. Yaşam kalitesinin biraz daha yüksek olması" dedi. Güleroğlu, İzmir'de gayrimenkul sahibi olan yabancıların, Buca, Bornova ve Karşıyaka bölgelerinden 400 bin lira ile 500 bin lira arasında değişen fiyatlara ev satın aldıklarını belirtti. Güleroğlu, Çeşme ve Urla'da da yabancıların 800 bin lira ile 1 milyon lira arasında değişen rakamlar ödeyerek ev sahibi olduğunu aktardı.

Irak'tan gelenlerin tercihi Karadeniz

Öte yandan TÜİK verilerine göre İran'dan gelenlerin yaşamak için tercih ettiği kentlerin başında İstanbul, Ankara ve İzmir gelirken, Irak'tan gelenler ise Karadeniz bölgesindeki şehirlere yerleşti. Verilere göre, Samsun ve Trabzon'da gayrimenkul satın alan Iraklılar, yine Trabzon'un Of ilçesinde de ev satın alarak, bölgeye yerleşti.

"Fırsatı iyi değerlendirmek gerekiyor"

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, emlak piyasasına dair de değerlendirmelerde bulunarak, ev sahibi olmak isteyenlerin, bu süreçte harekete geçmesi gerektiğini çünkü konut fiyatlarının artacağını söyleyerek, "Piyasalarda ciddi bir daralma var. Özellikle birinci el satışlarda (müteahhitin yapıp sattığı) ciddi sıkıntılar var. Konut kredi faiz oranları 1,98'in altına düşmedi. O nedenle birinci el konut piyasasında sıkıntı var. Gayrimenkul fiyatları artacak. Bunu 1994, 2001 ve 2004 ekonomik krizinde net bir şekilde gördük. Şu anda fırsat yılı ve bu fırsatı iyi değerlendirmek gerekiyor" dedi. (DHA)