Son 1 yılda yabancı uyruklu 913 IŞİD'lı yakalandı

Kara sınırları ve Jandarma sorumluluk bölgelerinde alınan tedbirler sonucunda 1 yılda Türkiye sınırında 913 IŞİD üyesi yakalandı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine görei, Sınırlara yakın bölgelerdeki IŞİD’e yönelik hava ve kara saldırıları sonucunda Kasım-Aralık aylarında yakalanan IŞİD üyesi sayısı 108'e ulaştı. Yakalanan IŞİD üyelerinin 478'inin Türkiye'ye, 435 kadarının ise Suriye'ye geçmeye çalıştığı, yakalamaların Kilis Elbeyli bölgesinde yoğunlaştığı tespit edildi. Yakalanan IŞİD mensuplarının silah, teçhizat ve kullandıkları sembollerden arındırılmış olduğu, geçiş teşebbüslerinde üzerlerinden özellikle para, hücum yeleği, cep telefonu ve bilgisayar gibi malzemelerin çıktığı tespit edildi.

Yakalananların ifadeleri

Yakalanan şahısların ifadelerinde; Suriye'ye geçmeye çalışanların, yakınlarını bulmak için yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunduklarını belirttikleri, Türkiye'ye girmeye çalışanların bir kısmının IŞİD baskısından kaçtıkları, bir kısmının ise Suriye'de IŞİD kamplarında bomba eğitimi aldıkları ve Türkiye'de eylem yapmak amacıyla geçiş yaptıklarını belirtti.

Yabancı savaşçıların ülkelerine göre dağılımı

Afganistan 57, Finlandiya 1, Gürcistan 1, Kuveyt 1, Libya 3, Almanya 19, Amerika 2, Avustralya 5, Azerbaycan 17, Bangladeş 1, Belçika 5, Brezilya 1, Bulgaristan 2, Danimarka 8, Fas 5, Fransa 18, Filistin 83, Güney Kore 6, Hollanda 5, Kazakistan 2, Kırgızistan 7, Lübnan 2, Makedonya 1, Maldiv 2, Litvanya1, Norveç 1, Senegal 1, İsveç 14, Mısır 7, Romanya 1, Rusya 99, Trinidad ve Tobago 4, Slovakya 1, Suudi Arabistan 11, Tacikistan 23, Tunus 5, Türkmenistan 63, Çin 324, Özbekistan 3, İngiltere 19, İran 5, İspanya 2,

İtalya 4, Avusturya 1, Bahreyn 1, Endonezya 44, Belarus 1, Bosna Hersek 1, B.A.E. 1, Cezayir 1, Sudan 1, Ukrayna11, Yunanistan 1, Ürdün 1.

Yakalanan silah ve malzeme listesi

Jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen terör olaylarında IŞİD'dem ele geçirilen silah ve malzemeler : "139 adet hafif silah mühimmatı, 6 adet el bombası, 3250 gram kimyasal malzeme, 3 adet şarjör, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 1 adet fotoğraf makinası, 52 adet sırt çantası, 300 adet hücum yeleği, 17 adet avcı yeleği, 98 adet cep telefonu, 19 adet bilgisayar /ipad, 1 adet kamera, 8 adet veri depolama aygıtı, 44 adet sim kart, 1 adet cep telefonu sarj cihazı, 1 adet cep telefonu aksesuarı, 53 bin 600 ABD Doları, 20 bin 175 Türk Lirası, 3 bin 50 Euro, 14 kilogram altın külçe, 17 kilogram gümüş külçe, 47 adet diğer elektronik eşyalar, 1838 adet yazılı doküman / yayın, 361 adet tıbbi malzeme, 1 adet araç."