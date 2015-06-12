Son 1 ayda kaynağı belirsiz 2.9 milyar dolar para girişi yapıldı

Gümrüklerden para geçişini kolaylaştıran genelgeyle birlikte ülkeye giren kaynağı belirsiz parada patlama yaşandı. Merkez Bankası verilerine göre sadece nisanda 2 milyar 893 milyon dolar para girişi yapıldı. Kaynağı belirsiz para miktarının şubatta 4 milyar 282 milyon dolarla son 17 yılın en yüksek seviyesine çıkması tartışmaya sebep olmuştu.

Zaman'da yer alan habere göre, Türkiye'ye gümrüklerden para girişini gevşeten genelgenin yayınlandığı nisan ayında kaynağı belirsiz para girişinde büyük artış yaşandı. Merkez Bankası'nın açıkladığı nisan ayı ödemeler dengesi verilerine göre, ‘Net hata noksan kalemi' olarak tabloda yer alan kaynağı belirsiz para girişi 2 milyar 893 milyon Dolara yükseldi. Kaynağı belirsiz para girişi şubat ayında son 17 yılın en yüksek seviyesine çıkarak 4 milyar 282 milyon dolar olmuştu. Bu yılın ocak-nisan ayında kaynağı belirsiz para girişi ise 6 milyar 976 milyon dolara yükseldi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam 6 milyar 292 milyon dolar olmuştu. Fatih Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Nuri Aras, şubattaki 4 milyar 282 milyon dolarlık rekor düzeydeki para girişi hakkında Merkez Bankası kamuoyunu tatmin edici bir açıklama yapmamışken nisanda 2 milyar 893 milyon dolarlık yeni bir kaynağı belirsiz para girişinin dikkat çekici olduğunu vurguladı. Kaynağı belirsiz para girişinin seçimlerden önce bu kadar artmasının normal olmadığını belirten Aras, kara para trafiğiyle ilgili kuşkuların giderek yükseldiğini ifade etti. Aras, “Şubatı hadi hesaplama adı altında izah ettik. Peki, nisanda bu kadar miktardaki kaynağı belirsiz girişi nasıl izah edeceğiz?” sorusunu yöneltti. Aras, Merkez Bankası'nı, kaynağı belirsiz para girişindeki artışa açıklık getirmeye davet etti.

Türkiye'ye giren kaynağı belirsiz para miktarının şubatta 4 milyar 282 milyon dolarla son 17 yılın en yüksek seviyesine çıkmasıyla ilgili tartışmalar sürerken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 15 Nisan'da çok tartışılan bir genelgeyi uygulamaya geçirmişti. Yeni genelge, gümrüklerde yapılan beyanın doğru olmadığının tespiti halinde adli soruşturma için savcılıklara bildirim yapılması şartı kaldırıldı. Savcılığın devreden çıkarılmasıyla şüpheli parayla ilgili soruşturma inisiyatifi tamamen Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) kalmış oldu. Muhalefet partileri söz konusu genelgeye tepki göstermişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, yeni genelgenin Türkiye'nin dünyada ‘kara para aklama makinesi' haline geldiğine yönelik algıları da pekiştireceğini vurgulamıştı. Bir ülkenin dış dünya ile ekonomik ilişkilerini gösteren ödemeler dengesi tablolarında yer alan net hata ve noksan kalemi, kaynağı belirlenemeyen döviz giriş ya da çıkışlarını ifade ediyor.