Son 1 ayda 280 uyuşturucu satıcısı tutuklandı (2)

4 TUTUKLAMA DAHA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Hacılar İlçesi'nde yaptığı baskında, 'uyuşturucu madde ticareti' yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldığı 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi
10 Kasım 2017 20:57
4 TUTUKLAMA DAHA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Hacılar İlçesi\'nde yaptığı baskında, \'uyuşturucu madde ticareti\' yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldığı 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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