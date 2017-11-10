Son 1 ayda 280 uyuşturucu satıcısı tutuklandı (2)

4 TUTUKLAMA DAHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Hacılar İlçesi\'nde yaptığı baskında, \'uyuşturucu madde ticareti\' yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldığı 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.