T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan ile BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş arasında geçen 'TOKİ' polemiğine TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar yanıt verdi. Bayraktar, "Somut durumları söylesinler. Demagoji yaparak, belden aşağı vurarak, politika uğruna moral değerleri vurmak olmaz. TOKİ devlet terbiyesi içinde her kamu kuruluşuna, her bölgeye yere eşit mesafedeyiz" dedi.



Akşam gazetesi yazarı Çiğdem Toker'in "Bayraktar: Demirtaş'ı aradım geri dönmedi 'Varsa bir yanlışımız, seve seve düzeltiriz" başlığıyla yayımlanan (19 Haziran 2010) yazısı şöyle:







TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, 'Sizin TOKİ'niz, önce arazileri sizin milletvekillerine satıyor, sonra şahsi alım gibi gösterip bu kişilerden geri alıyor' diyen BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, aynı gün telefonla aradığını, ancak Demirtaş'ın 'geri dönmediğini' söyledi.



Başbakan Tayyip Erdoğan ile BDP Genel Başkanı Demirtaş arasında polemik konusu olan, son olarak da DSP İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız tarafından da soru önergesiyle Meclis gündemine taşınan 'TOKİ'nin bölgeye yatırımları'na ilişkin iddiaları TOKİ Başkanı Bayraktar'a yönelttik.



'Kime özel arazi vermişiz? Varsa bir yanlışımız seve seve düzeltiriz' diyen TOKİ Başkanı, 'Sayın Demirtaş'ı, bu sözleri söylediği grup toplantısının hemen ardından bilgi istemek üzere aradım. Eğer dönseydi, nereden kime özel arazi verdiğimizi soracaktım' diyerek şu değerlendirmeyi yaptı:



'Somut durumları söylesinler. Demagoji yaparak, belden aşağıya vurarak, politika uğruna moral değerleri vurmak olmaz. TOKİ olarak devlet terbiyesi içinde her kamu kuruluşuna, her bölgeye yere eşit mesafedeyiz. Şırnak'a ve İpsala'ya aynı yakınlıktayız. Tarihin büyük yatırımını yaptık oralara.'





Mervan Gül olayı



TOKİ kaynakları, BDP Genel Başkanı Demirtaş'ın 'önce milletvekillerine satılan arazi'den kastettiği olayın; beş yıl önce Siirt Belediye Başkanı Mervan Gül ile ilgili olarak gündeme gelen iddialar olabileceğini, söz konusu ihalenin o dönem iptal edildiğini Gül'ün de yargılandığını anımsattı. Bu somut olay dışında genelleştirilebilecek bir durum olmadığını savunan kaynaklar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne dönük TOKİ yatırımlarını da paylaştı.





5.8 milyar liralık yatırım



TOKİ'nin resmi verilerine göre, 2003-2010 döneminde, 3 milyar 148 milyonu Doğu Anadolu, 2 milyar 723 milyon lirası Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne olmak üzere, 'bölge'ye toplam 5.8 milyar liralık yatırım yapıldı.



Doğu Anadolu'da 35 bin 749, Güneydoğu Anadolu'da 30 bin 465 konut tamamlandı. İki bölgede 131 okul, 135 spor salonu, 78 kreş, 30 hastane, 17 sağlık ocağı, 63 cami, 78 ticaret merkezi, 7 de kütüphane yapıldı.



'Afet Konutları' başlığı altında da Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 bin 12, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de bin 343 konut gerçekleştirildi.





Tartışmalı Siirt projesi



Beş yıl önce, AKP'li meclis üyesi, belediye başkan yardımcısı ve Siirt Belediye Başkanı Mervan Gül'ün sahipleri arasında göründüğü Hazine'den alınan bir arazi, Siirt Belediyesi'nce toplu konut yapılmak üzere 2.2 milyon liraya TOKİ'ye devredilmişti. 108 dönüm üzerine yapılması planlanan konut projesi, olayın ortaya çıkması üzerine TOKİ tarafından iptal edilmişti.