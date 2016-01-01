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Şömineden çıkan yangın, yaşlı çifti evsiz bıraktı

80 yaşındaki Mehmet Akın ve 72 yaşındaki eşi Kezban Akın'ın evi, çıkan yangın sonucunda kullanılmaz hale geldi

01 Ocak 2016 20:55

İzmir'in Tire ilçesinde, ocaktan sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıkan yangında, 80 yaşındaki Mehmet Akın ve 72 yaşındaki eşi Kezban Akın'ın evi kül oldu. Altı depo olarak kullanılan iki katlı yığma taş evleri kullanılmaz hale gelen yaşlı çift, çocuklarının yanına sığınırken, yetkililer ve hayırseverlerden yardım istedi.

DHA'nın haberine göre, Tire'nin kırsal Dereli Mahallesi'nde yaşayan Mehmet ve Kezban Akın Çifti'nin evlerinde bugün saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Şömine ocaktan sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığı belirlenen yangın kısa sürede tüm evi sardı. Alevleri farkeden komşuların haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri su sıkarak yaklaşık 1 saatlik çaba sonucunda alt katı erzak deposu olarak kullanılan iki katlı evdeki alevleri söndürdü. Ev kullanılmaz hale gelirken, depodaki çuvallar içerisindeki buğday ve bidonlar içindeki zeytinyağları da yanarak telef oldu. Akın çiftinin yangın sırasında evde olmadıkları öğrenildi. Akın çifti, evlerinin yandığını haber alınca gözyaşlarını tutamadı.

Evleri yandığı için kış günü sokakta kalan dar gelirli Akın çifti, çocuklarının yanına sığınırken, "Kara kışta evsiz barksız kaldık. Ne diyelim bilemiyoruz. Devlet yetkilileri ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.
 

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