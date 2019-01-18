Sömestr tatilinde teknoloji kullanımına dikkat

İSTANBUL, (DHA)- Eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün bitti. Karne heyecanını yaşayan aileler ve öğrencilere önerilerde bulunan psikolojik danışmanlık ve rehberlik koordinatörü Sibel Turan Pelivan, sömestr tatilinde teknoloji kullanımına karşı uyardı. Pelivan, \"Teknoloji nedeniyle aşırı uyarana maruz kalan çocuklarda öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite oranı yüksek\" dedi.

Öğrencilerin karne almasıyla beraber yarıyıl tatili heyecanı da başladı. Ailelere öğrencilerin tatilde olduklarını unutmaması gerektiğini söyleyen İSTEK Ortaokulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Koordinatörü Sibel Turan Pelivan, \"Öğrencilerin molaya ihtiyacı var. Ara tatilde muhakkak yapılması gereken çalışmalar var. Öğrenilen ve kazanılan bilgiler var ve bu bilgilerin tekrarı, ikinci döneme hazırlıklı gelmeleri çok önemli. Bunun yanı sıra mutlaka kendilerine vakit ayırmalılar\" diye konuştu.

\"GELECEK SÜREÇ DAHA ÖNEMLİ\"

Var olan durumun değerlendirilmesinin önemli olduğunu söyleyen Pelivan, gelecekteki sürecin herkes için çok daha önemli olduğunu söyledi. Pelivan, \"Ailelerin hep birlikte, bir plan dahilinde, \'Hangi konularda eksiklik yaşanmış?, Bu eksiklikleri giderebilmek adına neler yapılabilir?\' diye düşünerek, yapacakları bir planlama ikinci döneme daha doğru bir başlangıç olacaktır\" dedi.

Sosyal etkinliklere bu dönemde önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Pelivan, sözlerine şöyle devam etti:

\"Müze ziyaretleri, sergiler,kütüphane ziyaretleri gerçekleştirilebilir. Belediyelerin hazırlamış olduğu sömestr etkinlikleri var ve aileler bu programları takip ederek, program dahilinde çocuklarla birlikte keyifli vakitler geçirebilirler. Her öğrencinin öğrenme metodu farklıdır. Her öğrenciyi bireysel olarak değerlendirmek gerekiyor. Burada kıyaslamalardan kaçınmak önemli bir kriter. Diğer türlü çocuk kendini var edemez, kendi ilgisini ortaya koyabilme biçimi farklıdır. Burada çocuğu doğru tanımak ve rehberlik servislerinden destek alabilmek aileler için önemli.\"

\"SINAVA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLER DE SOSYAL AKTİVİTELERE VAKİT AYIRMALI\"

Sibel Turan Pelivan, özellikle sınava hazırlanan öğrencilerin çok yoğun bir tempo ile çalıştıklarını ve bu süreçte mutlaka mola vermeleri gerektiğini ifade etti. Pelivan, \"Günlük tekrarlarının, soru çözümlerinin yanında mutlaka kendi ilgi alanları doğrultusunda planlamalar yapmalı, sosyal aktivitelere vakit ayırmalılar. Bu şekilde dinlenerek daha verimli çalışma ortamına hazırlıklı olacaklardır\" dedi.

\"AŞIRI UYARANA MARUZ KALAN ÇOCUKLARDA DİKKAT EKSİKLİĞİ ORANI YÜKSEK\"

Teknolojinin tatilde hangi amaçlarla kullanıldığının çok önemli olduğunu ifade eden Pelivan, teknolojinin bilgiye ulaşmada bir araç olduğunun unutulmaması gerektiğini dile getirdi. Teknoloji kullanımında öğrencilerin yaşlarına göre günlük kullanım saatlerinin belirlenmesi gerektiğine dikkat çeken Pelivan, \"Çocuklar tek başına internetle karşı karşıya bırakılmamalı. Bunun doğurduğu sakıncalı durumlar görebiliyoruz. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki aşırı uyarana maruz kalan çocuklarda öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite oranı, maruz kalmayan çocuklara göre çok daha yüksek. Bu nedenle aileler kullanım sürelerine ve içeriğe çok dikkat etmeli. 0-3 yaş arası teknolojiden tamamen uzak tutulmalı\" diye konuştu.

\"VERİLECEK ÖDÜLLER MADDİ DEĞER TAŞIMASIN\"

Ailelerin çocuklarına karne ödülü vermek isteyebileceklerini vurgulayan Pelivan, \"Bu ödülün illa ki maddi değer taşıması gerekmiyor. Ailelerin çocuklarıyla geçirecekleri bir günün bile çocuklara maddi olarak sunulan imkanlardan çok daha değerli olduğu görülüyor\" dedi.

Pelivan, ikinci dönemi rahat geçirmek isteyen öğrencilere \"İkinci dönem onları hangi konular bekliyorsa genel bilgilendirme, önceden yapılan bir çalışma onların daha rahat ve daha verimli bir çalışma ortamına hazırlayacaktır\" tavsiyesinde bulundu.