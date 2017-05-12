Soma'nın yetim çocukları, kocasız eşleri; "301+" sergisi açılıyor

Akdeniz Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Başkanı Doç. Dr. Uğur Günay Yavuz’un çektiği fotoğraflardan oluşan "301+" isimli sergi, Soma maden faciasının üçüncü yıldönümünde İstanbul’da bugün açılıyor. Sergide "Babasız kalan 432 çocuk, kocasını kaybeden 255 kadın ve evladını elleriyle toprağa veren 301 madenci anne ve babası" fotoğraflandı.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Yavuz’un çektiği fotoğraflardan oluşan “301+” isimli Fotoğraf Sergisi, maden kazasının üçüncü yıldönümünde İstanbul, Beşiktaş Fulya Sanat Merkezi’nde bugün saat 18.30’da açılacak.

Soma'ya davet

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis’te beyaz, sarı ve siyah renklerdeki madenci baretleri ile basın toplantısı düzenledi. 13 Mayıs Cumartesi’nin Soma’da yaşanan büyük acının, dünyanın sayılı, Türkiye’nin en büyük iş kazasında 301 madencinin hayatını kaybedişinin 3. yılı olduğunu söyledi. Soma’da 13 Mayıs günü yapacakları faaliyetleri anlatan Özel, saat 14.30’da Türkiye Kömür İşletmeleri’nin önünde, tüm Türkiye’den gelecek kişilerle buluşacaklarını belirterek, herkesi davet etti. Soma’daki facianın yaşandığı saat 15.05’te de Madenci Anıtı’nın önünde olacaklarını belirten Özel, daha sonra Soma şehitlerinin aileleri ile düzenleyecekleri mitingde, Soma’da 3 yıldır yaşananları bir kez daha haykıracaklarını anlattı.