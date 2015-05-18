Soma'nın patronu Alp Gürkan, Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan ihraç edildi

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Soma maden faciasının yaşandığı Eynez Ocağı’nın sahibi Alp Gürkan’ı ihraç etti.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Alp Gürkanla ilgili açılan kovuşturmaya dikkat çekildi. 3 maddede toplanan ihraç gerekçesinde, 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma faciasında, Alp Gürkan’ın asli sorumlu olduğu ifade edildi.

Jeoloji Mühendisleri Odası’nın yazılı açıklaması şöyle:

Soma Holding A.Ş.‘ne bağlı Soma Kömür İşletmeleri A. Ş . tarafından işletilen Manisa İli Soma İlçesi Eynez Kapalı Ocak Kömür İşletmesi‘nde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 maden emekçisinin hayatını kaybettiği maden faciası ile ilgili olarak; sahibi olduğu Soma Holding A.Ş.`ne bağlı Soma Kömür İşletmeleri A.Ş‘nde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuş olan 311 Üye Sicil No ile TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası`na kayıtlı olan jeoloji mühendisi Alp GÜRKAN hakkında yürürütlen kovuşturma sonunda;

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu‘nun 26. maddesinin 1. fıkrasının d bendi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği`nin 10. maddesi uyarınca “Odadan İhraç Cezası” ile cezalandırılmasına karar verilmiş ve karar 15 Mayıs 2015 tarihinde TMMOB Yüksek Onur Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Alp Gürkan’ın,

Mesleğini ve görevini kişisel ya da bir grup adına çıkar sağlamak için TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulamak ya da mesleğini ve görevini TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulayarak kamuya, halka, üçüncü şahıslara zarar vermesi, facianın meydana gelişine sebep teşkil eden teknik, idari ve işletmecilik anlamında kusur ve ihmallerden doğrudan sorumlulardan biri olması,

Öngörülebilir ve alınacak tedbirlerle önlenebilir olmasına rağmen teknik, idari ve işletmecilik anlamındaki ihmal ve kusurların giderilmeyerek iş cinayeti niteliğinde bir faciaya sebep olması,

Açıklamalarında jeoloji mühendisi olduğunu özellikle ifade ederek; mesleği, meslektaşlarını ve Meslek Odasını kamuoyu nezdinde küçük düşürerek meslek şeref ve haysiyetine zarar vermesi, nedenleriye, kovuşturmaya sebep teşkil eden konuyla ilgili sorumluluğu sorumluluğu bulunduğu tespit edilmiştir.

Mühendislik ve teknikte kaydedilen aşama, bilimsel gerçekler, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda dünyada gelinen nokta ve maden işletmeciliğinin nasıl olması gerektiği konusunda kazanılan bilgi ve birikim dikkate alındığında, yaşanan facianın doğru bir işletmecilikle pekala önlenebilir olduğu,

Facianın meydana gelişine sebep teşkil eden teknik, idari ve işletmecilik anlamında kusur ve ihmallerin açıkça ortada olduğu; bu nedenle sahibi olduğu Soma Holding A.Ş.`ne bağlı Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.`de yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuş olan Alp Gürkan‘ın bu “kusur ve ihmallerden” doğrudan sorumlu olarak “asli kusurlu” olduğu sonucuna varılarak;

301 madencinin ölmesiyle sonuçlanan hadisenin mahiyet ve neticeleri de dikkate alınarak; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu‘nun 26. maddesinin 1. fıkrasının d bendi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği`nin 10. maddesi uyarınca 311 Üye Sicil No ile TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası`na kayıtlı olan Alp Gürkan`ın “Odadan İhraç Cezası” ile cezalandırılmasına Jeoloji Mühendisleri Odası Onur Kurulu‘nca oybirliği ile karar verilmiş ve bu karar TMMOB Yüksek Onur Kurulu‘nca da 15 Mayıs 2015 tarihinde onaylanmıştır.