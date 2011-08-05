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SOMALİ'YE YARDIM UÇAĞI 8 AĞUSTOSTA GİDECEK ANKARA (A.A)

05 Ağustos 2011 20:33

-SOMALİ'YE YARDIM UÇAĞI 8 AĞUSTOSTA GİDECEK ANKARA (A.A) - 05.08.2011 - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) organizasyonunda oluşturulan Somali'ye gidecek ilk yardım kargosu, 8 Ağustos'ta yola çıkacak. TİKA'dan yapılan açıklamada, ilk kargo uçağının toplanan yardımlarla birlikte Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenecek törenle yola çıkacağını belirten TİKA Başkanı Serdar Çam, şunları kaydetti: "Kargoyu oluşturan yardımlar, TİKA tarafından hazırlanan paketler ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kızılay ve özel şahıs ve şirketlerin katkılarıyla oluşturuldu. Sabah gazetesinin kampanyanın iletişim boyutuyla ilgili katkıları ve kargo uçağıyla ilgili THY'nin verdiği destekle yola çıkacak yardım kolileri, Somali'nin başkenti Mogadişu'da halka dağıtılacak." TİKA'nın, Türkiye'nin Afrika açılımı ve en az gelişmiş ülkelere yönelik kalkınma işbirliği taahhütleri kapsamında uzun zamandır çalışmalar yürüttüğünü belirten Çam, ayrıca TİKA'nın Sudan, Etiyopya, Senegal'deki ofisleriyle Türkiye'nin kalkınma yardımlarını kıtaya ulaştırdığını ifade etti. Çam, açıklamasına şöyle devam etti: "Pazartesi ilk grubu yola çıkacak gıda yardımları, halihazırda Afrika'daki kıtlıkla ilgili acil yardımlar kapsamında yapılmaktadır ve halkın acılarına merhem olma amacını taşımaktadır. Bununla birlikte yaklaşık 4 milyon Somalilinin açlıkla savaştığı ülkede, uzun soluklu kalkınma işbirliği projeleri ile gelecek nesiller de güvence altına alınmalıdır. Tüm uluslararası kalkınma işbirliği örgütlerinin acil yardımlar konusunda hassasiyet göstermesini rica ediyoruz."  "Afrika'daki açlıkla Türkiye'nin uzun yıllardır mücadele ettiğini, Somali'ye yardım kampanyasının da bunun bir aşaması olduğunu" kaydeden Çam, TİKA'nın başlattığı Afrika Tarımsal Kalkınma Programı ile kıtadaki 13 ülkede açlığa karşı savaştıklarını ifade etti.

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