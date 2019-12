-Somali'ye Destek Fonu İSTANBUL (A.A) - 17.08.2011 - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, ''Somali Destek Fonu'' diye bir fon kurulduğunu, bunun Astana'da karara bağlandığını ve şimdi yürürlüğe gireceğini söyledi. Conrad Otel'de, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İcra Komitesinin Somali konusundaki olağanüstü toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan İhsanoğlu, bu aziz günde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diledi. İhsanoğlu, ''Ramazana girdik, fakat her yerde kan akıyor. Ramazanın başında İslam Teşkilatı adına yaptığımız çağrıda, bu ateşkesin yapılması, düşmanlıkların durdurulması, çatışmaların kesilmesi adına yaptığımız çağrılara kulak asılmadı. Fakat bu mübarek ayın manasını anlamayan insanlar sonunda hüsrana uğrayacaklar ve o zaman 'keşke yapmasaydık' diyecekler'' dedi. Somali ile ilgili toplantının çok önemli bir gelişme olduğunu ifade eden İhsanoğlu, ''Burada yapılması gereken, bütün İslam ülkeleri adına siyasi iradeyi koyup daha çok bağış yapmak, daha çok yardım etmek ve dinimizden, kültürümüzden, medeniyetimizden ve tarihi sorumluluklarımızdan gelen bu hisleri kuvveden fiile çıkarmak'' diye konuştu. İhsanoğlu, İİT olarak uzun zamandan beri Somali ile siyasi ve insani olarak meşgul olduklarını ve geçen Mart ayında Mogadişu'da açtıkları ofisin, orada tek uluslararası kuruluş temsilcisi olarak bulunduğunu söyledi. Uluslararası yardım heyetlerinin Somali'de istedikleri yere giremediklerini, onları tanımayan siyasi hareketler ve çatışan gruplar bulunduğunu, kendi teşkilat bayrakları altında üye ülkelerin ve sivil toplum kuruluşlarının rahatlıkla her yere girerek yardımları taşıyabildiklerini anlatan İhsanoğlu, İstanbul'da 28 Temmuz'da yapılan toplantıda 20 kadar değişik ülkeden başta Türk Kızılayı, Türkiye'deki hayır kurumları, Körfez ülkeleri, Mısır ve İngiltere'den hayır kurumlarının bir araya gelerek işbirliği taksimatı yaptıklarını ve bu kuruluşların fiilen Somali'de sahada çalışarak büyük yararlılık sağladığını anlattı. -''350 milyon toplandı''- İhsanoğlu, ''Somali'deki felaket, bir tek devletin, bir tek uluslararası kuruluşun baş edebileceği bir boyutta değil. Çok daha büyük boyuttadır ve bütün bu güçlerin bir araya gelmesini zaruri kılmaktadır. Biz devam ediyoruz. Buradan bize çok büyük destek çıktı. Biz bu destekten dolayı mutluyuz, fakat görevlerimiz daha arttı. Biz burada 500 milyon hedeflediğimizi söyledik. Türkiye'nin 150 milyon lirası başta olmak üzere 350 milyona ulaştık. Biz bunu temenni ediyoruz. Temennimiz, yakın zamana kadar 350'yi 500'e çıkarmaktır'' dedi. Ekmeleddin İhsanoğlu, burada alınan bağış taahhütlerinin ve işbirliği mekanizmalarının İslam dünyasının işbirliğini daha ileri noktaya getireceğine inandığını ifade ederek, ''Benim temennim, teşkilat ve üye devlet olarak bu imtihandan başarıyla çıkmış olmaktır'' dedi. -Somali'ye Destek Fonu- Ekmeleddin İhsanoğlu da ''Somali Destek Fonu'' diye bir fon kurulduğunu, bunun Astana'da karara bağlandığını ve şimdi yürürlüğe gireceğini bildirdi. İhsanoğlu, bütün üye devletlerin bu fona bağışta bulunabileceğini kaydetti. Ekmeleddin İhsanoğlu, bugünkü taahhütlerin dışında başka bağış olup olmayacağı yönündeki soru üzerine de ''Evet, bu taahhüt yapıldı'' dedi. Kurulan destek fonunun uzun vadeli finansman imkanı sağlayacağını ifade eden İhsanoğlu, ''Bizim acil olarak bu yangını söndürmemiz, bu faciayı durdurmamız lazım. Her gün çok sayıda çocuk, anne ölüyor, hayvanlar telef oluyor, tarım yok oluyor. Bu felaketi durdurmak ve insanların hayatını kurtarmaktır bu çalışmanın hedefi. Sizin bahsettiğiniz temelli bir hedeftir ve uzun vadede yapılması gereken odur. Fakat bu da siyasi istikrarın sağlanmasına bağlıdır. Teşkilatımızın bu konuda yaptığı çalışmalar var. Bu aşırılıklara son verildiği, siyasi istikrar sağlandığı zaman, sürdürülebilir kalkınmanın mümkün olacağını düşünüyorum'' dedi.