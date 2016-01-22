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Dünya

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

Patlamanın ardından silahlı bir grup ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı

22 Ocak 2016 01:15

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir kafenin otoparkında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda beş kişi hayatını kaybetti.

Sputnik'in haberine göre, Mogadişu'da hükümet yetkililerinin de gittiği bir kafenin otoparkında bomba yüklü araç infilak etti. İlk belirlemelere göre beş kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda yaralılar da olduğu belirtildi.

​Patlamanın ardından arka kapıdan kafeye sızan silahlı bir grup ile güvenlik görevlileri arasında çatışma çıktığı ifade edildi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Resmi makamlardan da daha açıklama yapılmadı.

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