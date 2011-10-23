-Somalililer ''balık tutmayı'' öğrenecek ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - Somali'deki açlık felaketinden etkilenenlere en büyük destek ve yardımı yapan Türkiye, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı aracılığıyla bu kez de Somalilere ''balık tutmayı'' öğretecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Somali'de açlığı engellemek ve sürdürülebilir bir tarımsal yapı oluşturmak için ''Somali Eylem Planı'' hazırladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker tarafından onaylanan plana göre, aralarında kadın çiftçilerinde bulunacağı Somali'den gelecek toplam 90 kişiye, hayvan yetiştiriciliği, traktör ve ekipman kullanımı, kombina yönetimi ve hayvan kesimi, su ürünleri avcılığı gibi konularda eğitimler verilecek. 3'er hafta sürecek eğitimler süresince Somali'den gelen kursiyerlerin, yeme, içme ve barınma masrafları Bakanlık tarafından karşılanacak. Eğitimlere, Somalili yetkililer tarafından katılımcıların bildirilmesinden sonra hemen başlanacak. Türkiye'de eğitim alan Somalililer, güvenlik sağlandıktan sonra ülkelerinde belirlenen arazilere yerleştirilerek, Türkiye'den temin edilecek tohum, traktör, alet-ekipman ve uygun sulama sistemleri ile örnek üretim yapmaları sağlanacak. Türkiye, bu çerçevede Somali'ye toplam 100 ton mısır, çeltik ve çeşitli sebze tohumları gönderecek. Somali'ye ayrıca, balıkçı teknesi ve ekipmanı, iş makinesi, traktör, pulluk, kültüvatör, mibzer, römork, bilgisayar ve yazıcılardan oluşan yaklaşık 4,3 milyon liralık ekipman desteği sağlanacak. Öte yandan, Et ve Balık Kurumu (EBK), vatandaşlardan talep gelmesi halinde, Kurban Bayramı'nda 3 bin baş hayvan keserek, bu etleri kavurma dahil istenildiği şekilde paketleyerek Somali'ye gönderecek. Toprak Mahsulleri Ofisi, 35 bin ton civarındaki unu, 25 kilogramlık torbalarda, ilgili kurumlarca verilecek program dahilinde Somali'ye ulaştıracak.