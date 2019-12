-Somalili çocuklar Türk doktora emanet MOGADİŞU (A.A) - 22.08.2011 - Her gün yüzlerce çocuğun öldüğü Somali'de görev yapan Türk doktorlar, açlık ve susuzluktan dolayı ölümün pençesinde kıvranan çocukları kurtarmak için yoğun çaba sarf ediyor. Uluslararası Sağlık ve Eğitim Derneği (USEDER) Başkan Yardımcısı Dr. Serdar Ertuğrul, diş hekimi, acil ve çocuk doktoru ile sağlık personelinden oluşan yaklaşık 20 kişilik ekiple Somali'nin başkenti Mogadişu'ya geldiklerini söyledi. Ertuğrul, yanlarında yardım olarak yaklaşık 2 ton ilaç getirdiklerini belirterek, ''Güvenlik problemi, ciddi açlık ve kıtlığın olduğu bir bölgede ilk hedefimiz ölmek üzere olan çocuklara müdahale etmekti. 20 kişilik sağlık ekibi ve Kimse Yok Mu Derneği ile ortaklaşa yaptığımız bu çalışmada dernek tarafından kurulan kampı gezdik. Yaklaşık 4 bin çadırı dolaştık. Bu çadırlarda ölüme çok yakın çocukları toparlayıp kurduğumuz bu sahra polikliniğinde ilk müdahalelerini yaptık'' dedi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın Somali'deki yetkililerle görüştüğünü ve yetersiz olmasına rağmen çocukların Somali'deki hastanelere sevkini gerçekleştirdiklerini ifade eden Ertuğrul, şu bilgileri verdi: ''Burada şu an özellikle yetişkin annelerin problemleriyle ilgileniyoruz. Yaklaşık 10 gün burada kalacağız ve zorlu yolculuğu ölmeden tamamlamış olan ama bu sırada çok ciddi hastalıklar ve açlıkla karşı karşıya kalan insanlara acil müdahalede bulunmayı düşünüyoruz. Elimizde yeteri kadar ilaç olduğunu düşünüyorduk fakat buraya gelince her şeyin yetersiz olduğunu gördük. Özellikle çocuklar, ağız yoluyla beslenemeyecek kadar kötü durumda. Onlara damar yoluyla gıda verilmesi gerekiyor. Buradaki insanlar düzenli hayata alışıncaya kadar bu çadırda ve Somali hükümetinin bize tahsis ettiği hastanede çalışmalarımız devam edecek.'' -Susuzluk çocukları öldürüyor- Dr. Serdar Ertuğrul, Somali'de uzun süre aç ve susuz kalan çocukların pek çok hastalığın pençesinde kıvrandığını ve acilen tıbbi müdahalede bulunulmayı beklediğini bildirdi. Çocukların yeterli oranda beslenememesinin yanı sıra susuzluktan ölen çok sayıda çocuk bulunduğuna işaret eden Ertuğrul, ''2 yaşındaki İbrahim Omar da bunlardan biri. Uzun süre susuz kaldığı için çok kısa bir süre sonra ölecektir. Buradaki tedavi imkanları yetersiz olduğu için gerekli acil tıbbi müdahaleyi yapmakta zorlanıyoruz. Somali'de yaşananlar insanlık açısından çok üzücüdür'' diye konuştu.