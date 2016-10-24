Somalili korsanların kaçırdığı denizci: Fare yiyerek hayatta kaldık

Yaklaşık beş yıl Somalili korsanlar tarafından rehin tutulmalarının ardından serbest bırakılan bir grup denizci BBC'ye konuştu. Denizcilerden biri, hayatta kalmak için fare yediklerini söyledi.

Ormanda pişirdikleri fareleri yediklerini belirten Filipinli denizci Arnel Balbero kendilerine sadece az miktarda su verildiğini ve beş yılın sonunda kendilerini "yaşayan ölü" gibi hissettiklerini söyledi.

"Her şeyi yedik, her şeyi. Aç hissediyorsun ve yiyorsun" diyen Balbero, serbest bırakıldıktan sonra günlük yaşama alışmakta güçlük çektiğini de belirtti.

Balbero, "Bütün bunlar bittiğinde bu dünyanın dışında ne var bilmiyorum. Bu yüzden yeniden başlamak çok zor" dedi.

Arnel Balbero, Somalili korsanlar tarafından Seyşeller'in güneyinde ele geçirilen FV Naham 3 gemisindeki denizcilerden biriydi.

26 denizci 2012'de gemilerinde rehin alınmış ve Somali'ye götürülmüştü.

Denizcilerin Cumartesi günü fidye karşılığında serbest bırakıldığı bildirilmişti.

Tayvan medyasına göre Tayvan Dışişleri Bakanı, geminin sahibinin ve müzakereleri yürütmeleri için anlaşılan grupların fidye verdiğini açıkladı.

Rehinler arasında Çin, Filipin, Kamboçya, Endonezya, Vietnam ve Tayvan vatandaşları bulunuyor.

Oceans Beyond Piracy (Korsansız Okyanuslar) isimli sivil toplum kuruluşuna göre rehin alma operasyonu sırasında mürettabattan biri kişi öldürülmüştü.

Bir yıl sonra gemi batmış ve ekip Somali'ye götürülmüştü. İki denizci de hastalıktan hayatlarını kaybetmişlerdi.

26 denizcinin, Somalili korsanların elinde kalan son rehinlerden olduğu düşünülüyor. Korsanların denizcileri kaçırma dalgası 2000'lerin ortasında başlamıştı.

Somali açıklarındaki çoğunlukla fidye için gerçekleştirilen kaçırma olayları, uluslararası askeri denetim sayesinde son yıllarda oldukça azaldı.

2014 yılında olması muhtemel rehine pazarlıkları sırasında çekildiği anlaşılan bir videoda, geminin mühendisi Shen Jui-chang, "Su yok, yiyecek yok. Hepimiz hastayız. Korsanlar ilaç vermiyorlar, ilaç alacak paralarının olmadığını söylüyorlar. Bu yüzden iki genç adam yok yere öldü" diyor.