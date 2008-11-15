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Dünya

Somalili korsanları Türk SAT'ları avlayabilir

Somali açıklarında 2 Türk gemisini de kaçıran korsanlara karşı bölgedeki Türk SAT komandoları operasyon yapabilir

15 Kasım 2008 02:00

Somali’de 2 Türk gemisini kaçıran korsanlara karşı bölgede bulunan Türk savaş gemisindeki SAT komandolarının operasyon yapabileceği ifade edildi

Aden Körfezi’nde terör estiren ve Ya-Sa Denizcilik’e ait Neslihan adlı geminin ardından, YDCK Denizcilik’e ait “Karagöl” adlı Türk gemisini de kaçıran Somalili korsanlara karşı bölgedeki NATO gücünden ayrılarak ulusal komutaya geçen Gökova fırkateyninin her an operasyon yapabileceği bildirildi. Fırkateyne Sualtı Taarruz Timi (SAT) takviyesi yapıldı.

Her şartta hazır

NATO bünyesindeki deniz gücüyle birlikte bölgede bulunan firkateyne yapılan SAT timi takviyesinin NATO’nun bilgisi dahilinde gerçekleştiği bildirildi. Korsanlara karşı operasyonu tüm ülkelerin de desteklediği, gerektiğinde NATO gemilerinin de verilecek emirle harekete geçecek TCG Gökova’ya destek vereceği kaydedildi. Konuyla ilgili resmi açıklama yapılmazken, Türk Deniz Kuvvetleri’nden bazı emekli subaylar, bir gece yarısı SAT timlerinin helikopterden gemiye inerek korsanları etkisiz hale getirebileceğini söyledi.
 
SAT timlerinin, helikopterden her koşulda iple hareket halindeki bir gemiye inme kabiliyeti ve deneyimine sahip olduğu gibi, su altında dalarak veya su üstünden sürat botuyla herhangi bir gemiye yaklaşıp çıkabilecek özelliklere sahip olduğu biliniyor.

Çin gemisi kaçırıldı

Öte yandan Somalili korsanlar, bu kez aralarında yabancıların da bulunduğu 24 kişilik mürettebatı olan Çin’e ait bir balıkçı gemisini kaçırdı. Yeni Çin haber ajansı Şinhua’nın Çin Ulaştırma Bakanlığı kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Tianyu 8 adlı balıkçı teknesinin bu sabah Kenya açıklarında avlanırken kaçırıldığını duyurdu. Korsanlar, bu yıl ikisi Türk bandıralı 33 gemiyi de kaçırdı.

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