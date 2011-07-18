-SOMALİLİ KORSANLARI KİTAP OLDU NAİROBİ (A.A) - 18.07.2011 - Somalili korsanların hayatlarının bilinmeyen yönleri kitap oldu. Yazar Jay Bahadır'ın, ''Somali'nin Korsanları: Gizli Dünyalarının İçinde'' kitabını yazabilmek için Somalili korsanların arasında yaşadığı belirtildi. Korsanların saldırılarının arttığı bir dönemde Somali'de 3 ay geçiren Bahadır, kitabında korsanların, Somali karasularını yasa dışı avlanmadan koruduğunu iddia eden örgüt üyelerinden bugünkü ölümcül çete üyelerine nasıl dönüştüklerini anlattı. Bahadır, kitabında alt düzeydeki korsanların fidye yoluyla kazanılan paralardan aldıkları payların çok düşük olduğunu da yazdı.