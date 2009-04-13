T24 LogoT24 Logo
Dünya

Somalili korsanlardan intikam tehdidi

13 Nisan 2009 09:14



Somalili korsanlar, Fransızlar ile Amerikalılar'ın düzenledikleri 2 ayrı rehine kurtarma operasyonunda 5 korsanın öldürülmesi üzerine intikam alacakları tehdidinde bulundular.

Hüseyin adında Somalili bir korsan, "Fransızlar ve Amerikalılar, bu ölümlere başladıkları için pişman olacaklar" derken, kendilerinin kimseyi öldürmediğini, yalnızca fidye almakla yetindiklerini hatırlattı. Hüseyin, cankurtaranda öldürülen korsanlarla ilgili bilgileri olmadığını da bildirdi.

Aden'deki Eyl köyünden bir başka korsan da, "İntikam alacağız" tehdidini savurdu.

Merkezi Kenya'da bulunan Doğu Afrika Gemiciler Yardım Programı'ndan Andrew Mwangura, korsanların artık herşeyin olabileceğini bildiklerini söyledi.

Mwangura, Fransızlar ile Amerikalılar'ın düzenledikleri operasyonlara dikkati çekerek, şu andan itibaren daha fazla şiddet olabileceğini savundu.

Somali açıklarında artan korsanlık faaliyetlerinin ardından korsanların elinde halen yaklaşık 260 mürettebat ile 10'dan fazla gemi bulunuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24