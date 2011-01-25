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Dünya

SOMALİLİ KORSANLAR YİNE GEMİ KAÇIRDI KİEV (A.A)

25 Ocak 2011 02:06

-SOMALİLİ KORSANLAR YİNE GEMİ KAÇIRDI KİEV (A.A) - 24.01.2011 - Somalili korsanların, Antigua ve-Barbuda bandıralı bir kargo gemisini Seyşel adaları açıklarında kaçırdığı bildirildi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, aralarında Ukraynalıların da bulunduğu 12 mürettebata sahip MV Beluga Nomination adlı geminin, Seyşellere 100 kilometre mesafede Umman Denizi'nde bugün kaçırıldığı belirtildi. Beluga Management Gmbh adlı bir Alman şirketine ait olan gemideki mürettebatın Filipinli, Polonyalı, Rus ve Ukraynalılardan oluştuğu kaydedildi.

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