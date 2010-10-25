-SOMALİLİ KORSANLAR YİNE GEMİ KAÇIRDI BERLİN (A.A) - 24.10.2010 - Somalili korsanlar, Hint Okyanusu'nda bir Alman şirket tarafından kiralanan yük gemisini kaçırdı. Merkezi Almanya'da bulunan Beluga şirketinden yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirliklerinden yola çıkan ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitmekte olan geminin mürettebatıyla ilgili bilgi verilmedi, sadece geminin Somalili korsanlar tarafından kaçırıldığı ifade edildi. Somalili korsanlar, bugün bir de sıvılaştırılmış doğalgaz (LPG) yüklü Singapur bandıralı tankeri kaçırmıştı.