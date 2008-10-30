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Dünya

Somalili korsanlar, Türk gemisini kaçırdı

Kanada'dan Çin'e demir cevheri taşıyan 'M/V Yasa Neslihan' adlı Türk gemisi Somali açıklarında korsanlar tarafından kaçırıldı.

30 Ekim 2008 02:00

Somali açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan Türk gemisindeki personelin kurtarılması için Dışişleri Bakanlığının girişimiyle NATO güvenlik güçleri devreye girdi.

Denizcilik Müsteşarlığı yetkililerinden  edinilen bilgiye göre, Kanada'dan Çin'e 77 bin ton demir cevheri taşıyan Yasa Denizcilik'e ait Marshall Island bayraklı M/V Yasa Neslihan adlı ticari gemi dün saat 12.30'da Aden Körfezi'nde korsanlar tarafından kaçırıldı. Dışişleri Bakanlığının girişimleri üzerine NATO güvenlik güçleri, gemideki 20 Türk personelin kurtarılması için devreye girdi. Gemide personel bulunduğu için güvenlik güçleri doğrudan müdahale edemiyor. Atılacak adımların belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Kaçırılan gemi, halen Somali açıklarında seyir halinde bulunuyor.

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