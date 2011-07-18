-SOMALİLİ KORSANLAR TANKER KAÇIRDI MOGADİŞU (A.A) - 18.07.2011 - Somalili korsanların dün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bandıralı bir petrol tankerini 16 kişilik mürettebatıyla kaçırdığı bildirildi. Avrupa Birliği donanma gücü tarafından bugün yapılan açıklamada, BAE'nin aynı zamanda sahibi de olduğu petrol yüklü tankerin, dün sabah BAE'den Somali'nin Berbera limanına her zamanki rotasında giderken Hint Okyanusu'nun kuzeyinde kaçırıldığı kaydedildi. Açıklamada, tankerin kaçırılmasıyla ilgili henüz çok az bilgi bulunduğu, ancak tankere 9 Somalili korsanın çıktığı haberleri alındığı belirtildi. Kaçırılan tankerdeki mürettebatın bir Sri Lanka, üç Bangladeşli, beş Hint, dört Somalili, bir Sudanlı, bir Kenyalı ve bir Myanmarlı denizciden oluştuğu açıklandı.