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Dünya

Somalili korsanlar mesaiye devam ediyor

Somali açıklarında korsanların Somali bandıralı bir kargo gemisini ele geçirdiği bildirildi.

10 Ekim 2008 03:00

Somali açıklarında korsanların Somali bandıralı  bir kargo gemisini ele geçirdiği bildirildi.

Somali'nin kuzeyindeki özerk Puntland bölgesinde yer alan Bari kenti Valisi Muse Gele Yusuf, yaptığı açıklamada, Somalili Barwaqo şirketine ait "Awail" adlı geminin Umman'a giderken Puntland'ın yaklaşık 360 kilometre açığında korsanlar tarafından ele geçirildiğini söyledi. Geminin kıyıdan yaklaşık 250 kilometre açıkta bulunduğunu kaydeden Vali, gemi mürettebatında 2 Somalili ve 13 Suriyeli bulunduğunu belirtti. Somalili korsanlar, geçen ay 20 kişilik mürettebatlı Ukrayna bandıralı MV Faina adlı gemiye el koymuştu. Bu gemide Kenya'ya gönderilen 33 adet T-72 tank ile çeşitli silah ve mühimmat bulunuyor. Hobyo açıklarında duran ve yaklaşık 50 korsanın korumalık yaptığı gemi, uluslararası savaş gemileri tarafından dikkatlice izleniyor.

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