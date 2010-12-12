Somalili korsanlar Liberya gemisini kaçırdı

T24 - Somalili korsanların Panama bandıralı Liberya yük gemisini kaçırdığı bildirildi.





AB Donanma Gücünden yapılan açıklamada, 70 bin 156 tonluk MV RENAUR gemisinin dün Moritanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderken, gemiye hafif silahlar ve roketatarlarla saldıran korsanlar tarafından kaçırıldığı belirtildi.





Açıklamada, korsanların geminin denetimini ele geçirdiği ve geminin Somali'ye doğru yol aldığını bildirdiği ifade edildi.





Filipinli 24 kişilik mürettebatı bulunan gemiyle irtibatın sağlanamadığı ve mürettebattakilerin durumuyla ilgili bilgi bulunmadığı kaydedildi.



