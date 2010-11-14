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Dünya

SOMALİLİ KORSANLAR, İNGİLİZ ÇİFTİ SERBEST BIRAKTI MOGADİŞU (A.A)

14 Kasım 2010 12:36

-SOMALİLİ KORSANLAR, İNGİLİZ ÇİFTİ SERBEST BIRAKTI MOGADİŞU (A.A) - 14.11.2010 - Somalili korsanlar, bir yıldan uzun süredir rehin tuttuğu İngiliz çifti serbest bıraktı. Somalili yetkililer, korsanların geçen yıl 23 Ekimde, Hint Okyanusundaki Seyşel adaları açıklarında yatlarını kaçırarak rehin aldığı emekli Paul ve Rachel Chandler çiftini bugün bıraktığını belirtti. İngiliz çiftin, Somalili doktor Abdi Muhammed Elmi'nin çabaları sonunda, fidye ödendikten sonra serbest kaldıkları kaydedildi. Rachel Chandler da Reuters'a telefonla yaptığı açıklamada, serbest bırakıldıklarını doğrularken, çok mutlu olduklarını söyledi. Adado kentindeki çifti almak için Kenya'nın başkenti Nairobi'den bir uçağın kalktığı kaydedildi.

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