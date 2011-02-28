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Dünya

SOMALİLİ KORSANLAR GEMİ KAÇIRDI NAİROBİ (A.A)

28 Şubat 2011 15:51

-SOMALİLİ KORSANLAR GEMİ KAÇIRDI NAİROBİ (A.A) - 28.02.2011 - Somalili korsanların, 23 kişilik mürettebata sahip bir Yunan kargo gemisini kaçırdığı bildirildi. AB Donanma Gücü, MV Dover adlı geminin, Umman'ın liman kenti Selale'nin 420 kilometre kuzeydoğusunda, Pakistan'dan Yemen'e giderken Somalili korsanların saldırısına uğradığını açıkladı. Panama bandıralı gemideki mürettebatın 19'unun Filipinli, üçünün Rumen, birinin de Rus olduğu, gemiyle iletişim kurulamadığı, mürettebatın durumunun bilinmediği belirtildi. 

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