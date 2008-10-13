Somalili korsanlar 'çevre savaşçısı' çıktı!

>>> Somalili korsanlar mesaiye devam ediyor

>>> Korsanlar 1.6 milyon dolara gemiyi bıraktı





>>> Korsanlardan fidye indirimi

El Cezire'nin internet sitesinde yer alan habere göre, korsanların sözcüsü Januna Ali Cama, fidye talebinin "yaklaşık 20 yıldan beri mütemadiyen Somali sahillerine zehirli atık boşaltılmasına tepki" anlamını taşıdığını söyledi.Ali Cama, "Somali sahilleri tahrip edildi" diyerek, istedikleri fidye miktarının denizdeki tahribatla kıyaslandığında önemli olmadığını ifade etti. Korsanlar, geçen ay ele geçirdikleri 33 tank ile çeşitli mühimmat yüklü MV Faina gemisini halen ellerinde tutuyor.Birleşmiş Milletler (BM) Somali Temsilcisi Ahmedu Uld Abdullah, Avrupalı ve Asyalı şirketlerin Somali sahilleri açıklarına nükleer dahil çeşitli zehirli atıklar boşalttıklarını doğrulayarak, bu konuda güvenilir bilgiler bulunduğunu belirtti.Hiçbir hükümetin zehirli atık boşaltılması faaliyetini onaylamadığını, bundan özel şirketlerin ve bireylerin sorumlu olduğunu kaydeden Abdullah, zehirli atıkların halen bu bölgeye boşaltıldığını, şirketlerin Somalili bazı yetkililere ödeme yaptığını öne sürdü.Abdullah, ayrıca korsanlığın zehirli atıkların boşaltılmasını engellemeyeceğine dikkat çekerek, "korsanların çevre korumayla bir ilgileri olmadığını" söyledi.BM Çevre Programı (UNEP) Sözcüsü Nick Nuttall da 1990'ların başından beri Somali'nin zehirli atık boşaltma alanı olarak kullanıldığına ve bunun halen sürdüğüne dikkati çekerek, Avrupalı şirketlerin bu atıkları ucuz yoldan elden çıkardıklarını belirtti.Nuttall, bu zehirli atıkların farklı çeşitleri olduğunu, aralarında radyoaktif uranyum atığının yanı sıra kurşun, kadmiyum, cıva gibi ağır metal atıkların, endüstriyel atıkların, hastane atıklarının, kimyasal atıkların bulunduğunu söyledi.Zehirli atık içeren konteynırların karaya vurmasından sonra bölgede yaşayan yüzlerce kişinin hastalandığını da dikkati çeken Nick Nuttall, Somali sahilleri ve denizlerin güvenli olmaması nedeniyle sorunun kapsamını tam olarak saptayamadıklarını kaydetti.Somali açıklarında zehirli atık boşaltıldığı iddiaları 1990'ların başına uzansa da bunun kanıtları 2004 yılındaki tsunami ile ortaya çıkmıştı. BM Çevre Programı (UNEP), tsunaminin Somali'nin Puntland sahili açıklarına zehirli atık yüklü konteynırlar sürüklediğini açıklamıştı.