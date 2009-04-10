Somalili korsanlar ABD’li kaptan için fidye istedi







Somalili korsanlar, kurtarma filikasında rehin tuttukları Amerikalı kaptanı serbest bırakmak için fidye istedi.



Hint Okyanusunda geçen çarşamba Amerikan yük gemisine saldıran, ancak gemiyi ellerinden kaçıran korsan grubunun liderlerinden Abdi Garad, Amerikalı kaptanın sağ salim evine dönebilmesi için fidye istediklerini belirterek, kurtarma filikasındaki korsanların, tekneyi takip eden Amerikan savaş gemisindeki subaylarla doğrudan pazarlık etmekte olduğunu söyledi.



Bu arada Amerikan CNN televizyonu ve birçok Amerikan medyası, korsanların elinde rehin kaptanın yüzerek kaçmaya çalıştığını, ancak korsanlara yakalandığını bildirdi.



Haberlere göre, Kaptan Richard Phillips, dün gece rehin tutulduğu filikayı izleyen Amerikan savaş gemisi USS Bainbridge'e doğru yüzerek kaçmaya çalıştı, ancak korsanlar peşinden denize atlayarak kaptanı yeniden yakaladı.



Kaptanın sağlık durumunun iyi olduğu ve yarası bulunmadığı belirtildi.



Bordasında 20 Amerikalı bulunan konteyner taşıyıcı Maersk Alabama, çarşamba sabahı korsanların saldırısına uğramış, mürettebatı gece geminin kontrolünü ele geçirip kaçmayı başarırken, geminin kaptanı korsanların elinde rehin kalmıştı.

