T24 LogoT24 Logo
Dünya

Somalili korsanlar ABD’li kaptan için fidye istedi

10 Nisan 2009 18:43




Somalili korsanlar, kurtarma filikasında rehin tuttukları Amerikalı kaptanı serbest bırakmak için fidye istedi.

Hint Okyanusunda geçen çarşamba Amerikan yük gemisine saldıran, ancak gemiyi ellerinden kaçıran korsan grubunun liderlerinden Abdi Garad, Amerikalı kaptanın sağ salim evine dönebilmesi için fidye istediklerini belirterek, kurtarma filikasındaki korsanların, tekneyi takip eden Amerikan savaş gemisindeki subaylarla doğrudan pazarlık etmekte olduğunu söyledi.

Bu arada Amerikan CNN televizyonu ve birçok Amerikan medyası, korsanların elinde rehin kaptanın yüzerek kaçmaya çalıştığını, ancak korsanlara yakalandığını bildirdi.

Haberlere göre, Kaptan Richard Phillips, dün gece rehin tutulduğu filikayı izleyen Amerikan savaş gemisi USS Bainbridge'e doğru yüzerek kaçmaya çalıştı, ancak korsanlar peşinden denize atlayarak kaptanı yeniden yakaladı.

Kaptanın sağlık durumunun iyi olduğu ve yarası bulunmadığı belirtildi.

Bordasında 20 Amerikalı bulunan konteyner taşıyıcı Maersk Alabama, çarşamba sabahı korsanların saldırısına uğramış, mürettebatı gece geminin kontrolünü ele geçirip kaçmayı başarırken, geminin kaptanı korsanların elinde rehin kalmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24