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Dünya

SOMALİLİ KORSANLAR ABD'DE YARGI ÖNÜNDE WASHINGTON (A.A)

21 Mayıs 2011 12:18

-SOMALİLİ KORSANLAR ABD'DE YARGI ÖNÜNDE WASHINGTON (A.A) - 21.05.2011 - Somali yakınlarındaki yat seyahati sırasında rehin alındıktan sonra öldürülen 4 Amerikalı ile ilgili olarak ABD'ye getirilen 14 korsanın, mahkemeye çıkarılan ilk 3'ü, suçunu itiraf etti.   Rehinelerin, ABD güçlerinin kurtarma çalışmaları sırasında öldürüldüğü bu olayla ilgili olarak 13 Somalili ve bir Yemenli yakalanarak ABD'ye getirildi. Virginia'daki Norfolk'ta mahkemeye çıkarılan ilk 3 sanık Mahmut Salad Ali, Mahmut Hirs İsa Ali ve Ali Abdi Muhammed, rehinelerin öldürüldüğü yatta bulunduklarını ancak Amerikalıları, liderlerinin öldürdüğünü söyledi.   Bir kaç ay önce meydana gelen olayda, Umman'ın bir kaç yüz kilometre güneyinde yatla seyrederken rehin alınan 2 Amerikalı çift Jean ve Scott Adam ile, Bob Riggle ve Phyllis Macay, bir kaç gün sonra Amerikan özel kuvvetlerinin kurtarma çalışmaları sırasında korsanlarca öldürülmüştü.  Öte yandan ABD'de bulunan Çin askeri heyetinin başkanı Orgeneral Chen Bingde, Washington'da yaptığı açıklamada, Somalili korsanların karadaki üslerine karşı harekat düzenlenmesi önerisinde bulundu. Bingde, korsan üslerinin kara harekatıyla yok edilmesinin, korsanlığa karşı daha etkili mücadelenin bir gereği olduğunu ifade etti. Çin donanması, uluslararası güçlerin Somali suları ve çevresindeki devriye görevlerinde, Aralık 2008'den itibaren yer alıyor.  

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