T24 LogoT24 Logo
Dünya

Somalili korsanlar 300 tonluk tanker kaçırdı

Somalili korsanların, Suudi Arabistan'dan ABD'ye ham petrol taşıyan bir tankeri ele geçirdikleri bildirildi.

30 Kasım 2009 02:00

T24 - Somalili korsanların, Suudi Arabistan'dan ABD'ye ham petrol taşıyan bir tankeri ele geçirdikleri bildirildi.

AB'nin korsanlarla mücadele için oluşturduğu kuvvetin sözcüsü John Harbour, Yunanistan'a ait Maran Centaurus adlı devasa tankerin dün, Somali'nin 1300 kilometre kadar açıklarında korsanlarca ele geçirildiğini söyledi.

Harbour, petrolle dolu 300 tonluk tankerde 28 kişilik mürettebat bulunduğunu kaydetti.

Somalili korsanların elinde en az 13 gemi ve 200'den fazla kişinin bulunduğu biliniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24