Somalili korsanlar 300 tonluk tanker kaçırdı

T24 - Somalili korsanların, Suudi Arabistan'dan ABD'ye ham petrol taşıyan bir tankeri ele geçirdikleri bildirildi.



AB'nin korsanlarla mücadele için oluşturduğu kuvvetin sözcüsü John Harbour, Yunanistan'a ait Maran Centaurus adlı devasa tankerin dün, Somali'nin 1300 kilometre kadar açıklarında korsanlarca ele geçirildiğini söyledi.



Harbour, petrolle dolu 300 tonluk tankerde 28 kişilik mürettebat bulunduğunu kaydetti.



Somalili korsanların elinde en az 13 gemi ve 200'den fazla kişinin bulunduğu biliniyor.